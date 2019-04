"Nauczycieli można porównać do terrorystów". Ojciec ucznia pozwie szkołę, jeśli ta nie przeprowadzi matur

Łódzki biznesmen Piotr Misztal planuje pozwać szkołę, do której chodzi jego syn, jeśli ta nie przeprowadzi matur. • Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

– Jechałem samochodem i zdenerwowałem się, kiedy usłyszałem w radiu, że nauczyciele mówią: "albo pieniądze, albo matura". Wybrałem numer do prawnika: "Słuchaj chłopie, przyjeżdżajcie tu do mnie, bo mamy sprawę do omówienia". Krótka piłka, idziemy do sądu – opowiada nam biznesmen Piotr Misztal. Ojciec tegorocznego maturzysty planuje pozwać szkołę, do której chodzi jego syn, jeśli z powodu strajku nie odbędą się w niej egzaminy maturalne.

Pozew nie jest jeszcze gotowy, ponieważ na razie nie wiemy, czy nauczyciele nie zmienią zdania i nie wycofają się ze strajku. Być może się zreflektują.Nie chcę, żeby nauczyciele blokowali dzieciom rok. Tym bardziej, że brali pieniądze za tę pracę. Sorry, jak ja za coś biorę pieniądze, to jestem zobligowany do tego, żeby to wykonać. Jeśli tego nie zrobię, to muszę oddać z nawiązką. I o to będę sądził szkołę mojego syna.



Sam pan wpadł na pomysł, by pozwać szkołę, czy z pomocą przyszli prawnicy?



Jechałem samochodem i zdenerwowałem się, kiedy usłyszałem w radiu, że nauczyciele mówią: "albo pieniądze, albo matura".



Wtedy zwrócił się pan do prawników z pytaniem, co można w takiej sytuacji zrobić?



Wtedy zadzwoniłem do dziennikarzy i powiedziałem, co myślę. Później wybrałem numer do prawnika i powiedziałem: "Słuchaj chłopie, przyjeżdżajcie tu do mnie, bo mamy sprawę do omówienia". Krótka piłka, idziemy do sądu.





Poinformował pan już o tym szkołę ?



Tak, SMS-em poinformowałem wychowawcę klasy, do której chodzi mój syn. Przekazałem mu, że coś takiego może się zdarzyć. To może to być pozew zbiorowy.



Jak zareagował wychowawca?



Wychowawczyni odpisała, żeby się kontaktować z sekretariatem. Ale do sekretariatu nie można się dodzwonić.





Ma pan sprzymierzeńców w tej walce?



Zgłosiło się wiele osób, żeby mnie wesprzeć. Ale dla mnie nie jest ważne, czy będę miał sprzymierzeńców, czy też nie. I tak to zrobię. Bo tak być powinno. To jest ciągła niepewność, straty związane z wakacjami.





Tak, syn kończy szkołę hotelarską i w Stanach miał troszkę liznąć zawodu. Planujemy wybudować w Łodzi hotel, w którym będzie pracował. I to wszystko przez strajk nauczycieli się łamie, plany się psują, przesuwają o rok. To jest nie do pomyślenia.Zareagował dokładnie tak jak ja. Jest wkurzony. Najgorsze, co mnie denerwuje to, że dzieci nie wiedzą, czy będzie matura. Oni żyją czymś innym. Zaraz się okaże, że są tak rozkojarzeni, że połowa z nich nie zda egzaminów.Uważam, że nauczycielom należą się podwyżki. Sądzę też, że powinni strajkować, jeżeli czują się pokrzywdzeni, ale nie kosztem dzieci.Dobrze, ale to tak samo, jakby wszyscy lekarze odeszli od łóżek i powiedzieli: "Niech ludzie umierają, tylko dlatego, że my teraz nie dostaniemy tysiąca złotych podwyżki". Tak być nie może. Muszą być prowadzone negocjacje.Rząd też jest pod ścianą... Tu się musi troszeczkę ugiąć zarówno jedna, jak i druga strona.Teraz będzie coraz gorzej. Gdybym był na miejscu nauczycieli, to szybko postawiłbym wszystko na nogi i przystąpił do przeprowadzenia egzaminów. Oni wtedy mieliby wielki poklask w społeczeństwie. Jeśli natomiast egzaminy się nie odbędą, to społeczeństwo znienawidzi nauczycieli. I wiele czasu upłynie zanim to się zmieni.A do kogo mamy mieć pretensje? Nie chcę pozywać ani rządu, ani ministerstwa. Bo jak pozywam ministerstwo, to uderzam w siebie, w swoje podatki. To nie ma sensu. Chcę uderzyć bezpośrednio w ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, że egzaminy maturalne mogą się nie odbyć. Myślę o dyrektorze szkoły.Ma pani rację. Tylko gdybyśmy mieli w ten sposób myśleć, to nauczyciele powinni mieć pretensje również do wszystkich poprzednich rządów.To są tylko słowa, które są ulotne. Nie bierzmy tego pod uwagę.Każdemu może się zdarzyć jakaś słowna pomyłka. Nie mówmy o słowach, ale o czynach.Niech pani w to nie wierzy. To kiełbasa wyborcza. Według mnie, wszyscy dostaną, jeżeli będzie nas na to stać. Zaraz kolejne grupy zawodowe zaczną się upominać.I nauczyciele też dostaną, ale nie 30 proc. wartości ich uposażenia. To trzeba rozłożyć w czasie.Jestem technikiem-mechanikiem, ale nie pracuję w zawodzie, dlatego, że jako młody człowiek doszedłem do wniosku, że chciałbym zostać milionerem. Wiedziałem, że ta szkoła mi tego nie zapewni, dlatego zmieniłem zawód.Tak, mają taką alternatywę. Na Zachodzie jest to normalne, wiele osób w jednym zawodzie, ale kiedy dostaje możliwość lepiej płatnej pracy, to się na nią decyduje.No, ale jeżeli ma się powołanie, to nie stawia się ultimatum, nie przystawia się pistoletu do głowy uczniów... "Bo jeżeli nie, to wam odstrzelimy głowy, nie pójdziecie nigdzie dalej, wasze życie się zmieni". Tego się nie robi. Można to porównać do terrorystów, bo nauczyciele próbują terroryzować nasze dzieci. To jest niedopuszczalne.Druga rzecz: wiele osób ma dodatkowe prace na pół etatu.To się chwali.Uwłaczająca praca? Ja sprzątałem domy, czy to znaczy, że byłem złym człowiekiem? Nie, żadna praca nie hańbi, póki daje przyszłościowe możliwości, np. spłatę mieszkania. Nie ma nic za darmo. Życie jest ciężkie.Do wszystkiego można dojść drogą negocjacji. Matura jest raz do roku, niech zrobią ten egzamin, bo społeczeństwo będzie ich wytykało palcami, to będzie tragedia.Gdybym był na miejscu nauczycieli, to przeprowadziłbym matury, a później powiedział: "Słuchajcie, panowie z rządu, ja tysiąc złotych nie chcę na już. Ale chcę za pół roku 300 zł, za rok następne 300 zł i tak dalej". Wtedy społeczeństwo będzie za nauczycielami. Jeśli nie dopuszczą uczniów do egzaminów, to od czerwca nie będzie szkoły.Tak, nauczyciele nie powinni odpuszczać.Myślę, że tak, bo dalej nauczyciele są siłą. Jak dopuszczą młodzież do matury, a później przystąpią do strajku, to ludzie w stu procentach pójdą za nimi.Kiedy mówię to, co myślę, ale przeciwko nauczycielom, to jestem dobry dla PiS-u. Natomiast, jak przyjeżdża do mnie TVN, to wtedy sprzyjam Platformie.Nie układałem się, nie układam i nie będę się układał z żadnym rządem. Patrzę, którzy są mądrzy, a którzy źli.Chodzi mi o dobro syna, ale i nie tylko. Takich synów, którzy przez strajk nauczycieli mogą mieć problemy, mamy w Polsce setki tysięcy. Jeżeli matury się nie odbędą, to nie tylko uczniowie będą mieli problemy, ale my wszyscy: i rodzice, i społeczeństwo będzie dźwigało to na swoich barkach.