Skandal na Litwie podczas losowania piłkarskich drużyn. "To losowanie czy film dla dorosłych"?

Tegoroczne losowanie wzbudziło na Litwie wiele kontrowersji • Fot. Screen z YouTube/ Rokas Burokas

C

o mogło pójść źle w losowaniu zespołów piłkarskich, które powalczą o Puchar Litwy? Okazuje się, że wszystko. Pomysł z zamknięciem ubranej w krótki top i jeszcze krótsze szorty kobiety w komorze wentylacyjnej wcale się Litwinom nie spodobał.Litwini na pewno długo nie zapomną losowania I i II tury Pucharu Litwy . Było ono bowiem, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne. Do tego stopnia, że wideo zostało już kilka godzin później usunięte ze strony Litewskiego Związku Piłki Nożnej na Facebooku.Co się stało? Losowanie prowadził prezenter i skąpo ubrana hostessa. Kobieta znajdowała się w kabinie z wentylatorem i musiała łapać latające wokół niej karteczki z nazwami drużyn. Co więcej kamera znajdowała się w dole kabiny i pokazywała hostessę od dołu Po losowaniu wybuchł skandal, a internauci nie zostawili na nim suchej nitki. – Osoby śledzące to, co się działo, zastanawiały się, czy to losowanie czy fragmenty filmu dla dorosłych – powiedziała w rozmowie z jednym z litewskich portali dziennikarka Dovile Seduikyte.Całą sprawę skomentował prezes Litewskiego Związku Piłki Nożnej Edgar Stankevicius. – Pomysł użycia komory wiatrowej był dobry. Nie toleruję natomiast wyboru dziewczyny. Sądzę, że jej strój był zawstydzający – powiedział. Poinformował również, że za organizację losowania odpowiadały trzy kobiety i dwoje mężczyzn.To nie jedyny skandal związany z tegorocznym losowaniem na Litwie. Okazało się, że nazwy dwóch drużyn zostały połączone w jedno i całą procedurę trzeba było powtórzyć.źródło: Sport.pl