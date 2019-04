Co tu się... Post znanego warszawskiego klubu pokazał, jak bardzo żyjemy w kulturze gwałtu

Post klubu Wesele pokazał, że kobiety wcale nie są bezpieczne • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

J

ak zrobić pasztet zajęczy? Odpowiedź na to pytanie, którą zamieścił na Facebooku klub Wesele przy ulicy Żurawiej w Warszawie, wywołała skandal. Dlaczego? Bo zachęcała do gwałtów. Nieważne, że miał to być "żart". Aż do bólu nieśmieszny.

"Trochę dystansu" – to słyszą ci, którzy protestują przeciwko zachowaniu, które ich zdaniem było seksistowskie lub zachęcało do przemocy seksualnej . "To przecież tylko żart" – pada druga część wypowiedzi. No tak, żarty z gwałtów są takie śmieszne. Boki zrywać.



To, że żarty z gwałtu naprawdę nie są zabawne, pokazał skandaliczny post, który zamieścił klub Wesele przy ulicy Żurawiej w Warszawie, zachęcając do wzięcia udziału w piątkowej imprezie "Pasztet się sam nie zrobi, czyli Wesele tańczy i śpiewa". Brzydzę się tych słów nawet powtarzać, więc po prostu zamieszczę screen:

Fot. Screenshot z Facebooka/Club Wesele Żurawia róg Parkingowej





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

To tak na serio.Miało być chyba śmiesznie, ale ten, kto ten wpis zamieścił, mocno się przeliczył. Bo został dosłownie zmiażdżony w komentarzach. Nikt się nie śmiał. "Dno i 4 km mułu", "Żenada", "Wstyd", "Jesteście obrzydliwi", "Po prostu ohyda" – brzmiały komentarze.Inni pisali bez ogródek: "Namawiacie do gwałtu?", "Czy za pigułki gwałtu w drinkach trzeba u was dopłacać, czy są już wliczone w cenę?", "Promujecie kulturę gwałtu?".Bo powiedzmy to wprost: post zamieszczony przez klub Wesele zachęca do gwałtu. Nieważne, że to "żart" już stary, krążący w internecie od jakiegoś czasu i przez pracowników tego warszawskiego lokalu niewymyślony. Ale jeśli ktoś pisze, żeby "wziąć" pijaną kobietę do domu i ją "bzyknąć", aż "zajęczy", to jest to gwałt. Bo ta kobieta – nie do końca w tym momencie świadoma, być może nieprzytomna, niezdolna do podejmowania decyzji i do obrony – zgody na stosunek seksualny nie wyraziła.Jest to gwałt nawet. jeśli "laska jest brzydka". Bo uroda tutaj nie ma nic do rzeczy – zgwałcić można kogoś niezależnie od tego, jak wygląda. Wbrew "żarcikom", że jak kobieta jest większa, nie goli nóg i nie wygląda jak ósmy cud świata, to można ją gwałcić do woli. Dlaczego? Bo będzie za to wdzięczna, bo przecież nikt inaczej jej nie "bzyknie". Heheszki.Post klubu Wesele – które potem przeprosiło "wszystkich, których to dotknęło", czyli w sumie nie przyznało się do błędu ("trochę dystansu!") i wcale nie przeprosiło – pokazał więc, że wciąż mamy problem. Wciąż żyjemy w kulturze gwałtu.Słysząc to pojęcie, niektórzy mówią "przesada". Bo niby wiedzą, że gwałt jest zły, ale sądzą, że to nadal atak zamaskowanego złola w ciemnej uliczce. A gwałt to po prostu akt seksualny bez zgody drugiej osoby – czy to chłopaka, czy to męża, czy uczestnika imprezy w klubie Wesele, czy księdza Czym jest kultura gwałtu? Nastawieniem społeczeństwa, które aprobuje gwałt, nawet bezwiednie. Jeśli ktoś twierdzi, że pijana kobieta sama się prosi o atak (czyli dochodzi do obwiniania ofiary, a więc victim blaming ), to jest to kultura gwałtu. Jeśli zgwałcona osoba idzie na policję, a ta bardziej z niej drwi niż pomaga, to jest to kultura gwałtu. Jeśli słyszymy, że "takiego paszteta to nikt nie zgwałci", to jest to kultura gwałtu. W 2018 r. w Polsce zgłoszono na policję 1396 przypadków gwałtów (o 65 więcej niż w 2017) . Zgłoszono. A co z tymi niezgłoszonymi? Tych jest o wiele, wiele więcej, te statystyki są więc niestety w rzeczywistości znacznie bardziej przerażające.Spytamy: czemu tyle kobiet gwałtów nie zgłasza? Bo się boi, wstydzi, domyśla się, że reakcja będzie niewspółmierna do koszmaru, który przeżyła. Gwałty zgłaszane przez mężczyzn są znikome – nie tylko dlatego, że jest ich mniej, ale dlatego, że "jak to, baba cię zgwałciła, haha, mięczaku, dobrze było?".Niedawno amerykański serial "Chirurdzy" pokazał odcinek, który wstrząsnął widzami i był powszechnie chwalony za realizm . Odcinek o gwałcie.– Wszyscy wiemy, że jeśli poddam się testom na gwałt, wyniki wylądują na tyłach jakiejś komendy policji i będą ignorowane przez lata, podczas gdy ja będę siedzieć i zastanawiać się, kiedy ta bomba wybuchnie oraz czy ławnicy – wśród których są moi rówieśnicy – uwierzą kobiecie, która miała na sobie spódnicę o kilka centymetrów za krótką i która w barze, dokąd poszła po kłótni z mężem o pranie, wypiła o kilka drinków za dużo – mówiła lekarzom zgwałcona pacjentka, Abby, która nie chciała wyrazić zgody na badania i interwencję policji.Kobieta nie miała bowiem złudzeń, że to ona zostanie obarczona winą za to, co się stało. – Tequila, którą wypiłam, przesądzi o tym, że to była moja wina, a drink, który pił człowiek, który mi to zrobił, będzie jego wymówką – mówiła.Równie dobrze Abby mogła bawić się w klubie Wesele na imprezie "Pasztet się sam nie zrobi, czyli Wesele tańczy i śpiewa". W końcu skoro była pijana, to ktoś mógł ją "wziąć do domu" i "bzyknąć". Może by ja wziął za "paszteta", więc pasowałaby do opisu.Naprawdę mamy więc problem. To że popularny klub w europejskiej stolicy publicznie publikuje taki post, drwimy z byłego partnera Dody, który oskarża ją o gwałt wibratorem mieszkańcy polskiej wsi bronią oprawców ("to dobre chłopaki"), którzy przez kilka godzin gwałcili 18-latkę , a polski Kościół nie do końca wie, co zrobić z księżmi pedofilami , nie pozostawia żadnych wątpliwości.Niby gwałt jest zły, a "gwałcą tylko ciapaci" (ten krzywdzący, jakże nieprawdziwy stereotyp słyszy się często), ale zgwałcić może niestety każdy. I zgwałcony też może być każdy. Jeśli nie zaczniemy w końcu podchodzić to tego poważnie, to to się nigdy nie skończy i kobiety wciąż będą obmyślały strategię, jak pójść do nocnego klubu i z niego wrócić bez obawy, że ktoś je zaatakuje. Także może w końcu przestańmy żartować z ataków. Bo to żaden żart, żaden dystans. Gwałt jest godny potępienia, jest przestępstwem.I zachęcanie do niego też. Obojętnie w jakiej formie.