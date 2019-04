Idealny na wielkanocne śniadanie. Magda Gessler zdradziła przepis na żurek doskonały

Magda Gessler zdradziła przepis na idealny żurek. • Fot. Sergiusz Pęczek / Agencja Gazeta

niedzielę rano Polacy zasiądą do wspólnego wielkanocnego śniadania. Oprócz tradycyjnych produktów ze święconki, na wielu stołach zagości tradycyjny żurek. Magda Gessler zdradziła, jak przygotować ten idealny.W Wielką Sobotę wierni tradycyjnie poświęcą koszyczki wyładowane pisankami, wędliną, babką i innymi smakołykami. U mnie w domu mówiło się, że wszystko co poświęcone musi być zjedzone, co zresztą posłusznie czyniliśmy. Czasem jednak tego, co w święconce było, po prostu za mało. Wtedy sytuację ratował pyszny żurek robiony przez babcię.Swój przepis na idealny żurek zdradziła znana restauratorka Magda Gessler . Tradycyjne polskie danie w wersji prowadzącej "Kuchennych rewolucji" z pewnością zaspokoi nawet najbardziej wybredne podniebienia.Do przygotowania żurku będziemy potrzebowali kilku produktów, jednak najważniejszy i absolutnie niezastąpiony jest zakwas domowej roboty. Trzeba go przygotować odpowiednio wcześniej, kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem gotowania. Na zakwas będą nam potrzebne:– 350 gramów mąki razowej,– 1 litr wody,– 4 ząbki czosnku,– 3 liście laurowe,– 5 kulek ziela angielskiego.Mąkę należy wsypać do wysokiego naczynia i zalać odpowiednią ilością wrzącej wody do uzyskania gładkiej masę. Następnie dolewamy resztę wody. Dodajemy 3 ząbki czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. W kolejnym kroku naczynie należy przykryć i owinąć gazą. Taką miksturę odstawiamy na ok. 3 dni w ciepłe miejsce. Trzeba pamiętać o tym, by raz na dzień delikatnie zamieszać zakwas. Po 3 dniach trzeba go przerzedzić.Do przygotowania żurku będą nam jeszcze potrzebne inne składniki. Magda Gessler mówi o:– 5 grzybach (najlepiej prawdziwkach),– 1 łyżce masła,– 1 litrze bulionu warzywnego,– 250 mililitrach śmietany,– 4 jajkach,– 300 gramach białej kiełbasy,– natce pietruszki,– soli,– pieprzu czarnym,– majeranku.Zaczynamy od prawdziwków. Pokrojone grzyby należy podsmażyć w garnku, w którym rozpuszczamy łyżkę masła. Następnie zalewamy je bulionem i gotujemy aż zmiękną. Potem dolewamy zakwas, śmietanę, wyciśnięty ząbek czosnku oraz odrobinę majeranku. Doprawiamy szczyptą soli i pieprzu.Jajka do żurku gotujemy na twardo, a po ugotowaniu kroimy je w ćwiartki. Kiełbasę parzymy przez ok. 20 minut, a następnie siekamy ją w kółka. Nalewając żurek do talerzy, wrzucamy do środka kiełbaskę i jajka. Całość pięknie przyozdobi posiekana natka pietruszki. Smacznego!