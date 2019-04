Minister Błaszczak zafundował sobie film wojenny. Scenografia niczym z "Helikoptera w ogniu"

Mariusz Błaszczak wystąpił w... reklamówce defilady z okazji 3 maja. • Fot. YouTube.com/Ministerstwo Obrony Narodowej

ariusz Błaszczak wystąpił w... reklamie defilady, jaka odbędzie z okazji 3 maja w Warszawie. Propaganda sukcesu płynie praktycznie z każdego pojedynczego kadru. Aż ciśnie się na usta: "silni, zwarci, gotowi!".Na otwartym polu otoczonym przez las stoją ciężarówki i inne pojazdy. Przejeżdżający czołg wzbija obłoki kurzu w powietrze, a w tle widać biegnących żołnierzy. "Czy wszystko gotowe?" – pyta minister dowódców zgromadzonych pod namiotem polowym ustawionym pośrodku wielkiego placu. "Tak jest" – odpowiadają podkomendni.Nie, to nie jest opis zapowiedzi najnowszego filmu wojennego Ridleya Scotta . Nie spojlerujemy tutaj żadnej oscarowej produkcji rodem z Hollywood. Zresztą trudno przypuszczać, by opisywany film mógł dostać jakiekolwiek nagrody. Odtwórca roli pierwszoplanowej gra niestety słabo.Pomimo tego gwiazdor nadwiślańskiego kina akcji jest bardzo znany i ceniony przez wielu rodaków w kraju i za granicą. To sam szef MON Mariusz Błaszczak:Po co to wszystko? Film jest reklamą defilady z okazji obchodów 3 maja. Dowódcy meldują ministrowie, że w stolicy będzie można wówczas zobaczyć czołgi Leopard, wozy opancerzone Rosomak , armato-haubice Krab i inny sprzęt wojskowy. Co ciekawe, padło też zapewnienie o przelocie wojskowych śmigłowców . Jakich? Tego się z reklamy niestety nie dowiemy.Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że film jest kolejną "reklamą niczego", promocją pozbawioną jakiegokolwiek sensu i niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy podatników. Podobnie jak słynne już " ławki niepodległości ", stawiane w miastach z inicjatywy MON. Ławki miały przypominać Polakom o stuleciu odzyskania niepodległości. Po kilku miesiącach zardzewiałe, z łuszczącą się farbą są jedynie pośmiewiskiem.