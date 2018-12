MON chciało uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości... dziwacznymi ławkami. "Estetyczny dramat"

Multimedialne Ławki Niepodległości nie przypadły do gustu warszawiaków • Fot. Fundacja Wznornictwo i Ład

iało być ładnie i dumnie, wyszło jak zwykle. Multimedialne Ławki Niepodległości, które mają stanąć w Polsce z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, nie wszystkim się spodobały. Ba, praktycznie nikomu. Mówi się wprost, że to brzydota i estetyczny dramat.Projekt upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości były pomysłem MON . Miało być niepowtarzalnie, spektakularnie, bogato i użytkowo. Jednym słowem – idealnie.Zwycięskim projektem spośród 26 zgłoszeń zostały Multimedialne Ławki Niepodległości Marty Rosiak z podkarpackiej firmy Betonovo. Siedziska z "najwyższej klasy betonu architektonicznego" i "blachy nierdzewnej kwasoodpornej" są, podobnie jak ławki Chopina, multimedialne.W ławkach wmontowane są m.in. fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, czyli Marsz I Brygady, fragment depeszy Józefa Piłsudskiego o odzyskaniu niepodległości czy nagrania o lokalnych patriotycznych wydarzeniach.Jakby tego było mało, ławka ... się świeci. "Istotną częścią korpusu ławki jest element loga czyli napisu 'niepodległa' w oryginale pisanym ręką Marszałka Józefa Piłsudskiego" – brzmi opis projekt. Ów napis podświetlany jest LED-owo i automatycznie włącza się po zmroku.Jednak mimo że opis brzmi znośnie, same ławki nie zwalają z nóg. Jak zauważają internauci, czerwona ławka przypomina... odwróconego laptopa lub siedzenie w autobusie. "Do tego i siedzisko, i betonowy blok sprawiają wrażenie niezwykle niewygodnych. Jest ich ponad 100 i oby nie stanęły w Waszej okolicy. Estetyczny dramat!" – pisze na Facebooku Fundacja Wzornictwo i Ład, która zauważa również, że w jury konkursu nie było ani architektów, ani projektantów."Może nie jest to ładne, ale przynajmniej z całą pewnością nie jest wygodne", "To jest ławka obronna, w przypadku nalotu otwiera się i wystrzeliwuje rakietę ziemia-powietrze. Stąd też cena...", "To jest, ku...a", dramat" – komentują internauci pod postem fundacji.Koszt każdej ze 100 ławek to 130 tysięcy złotych. MON, który jedną z ławek postawił już w warszawskich Łazienkach Królewskich, zachęca teraz samorządy, aby stawiali Multimedialne Ławki Niepodległości w swoich regionach (w każdym regionie ławek może być maksymalnie dwie). Koszt, który opiewa na 4 miliony złotych, ma w 80 procentach sfinansować ministerstwo.