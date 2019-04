Już druga stacja wzbudziła emocje. W Koloseum mocno upomniano się o imigrantów

Papież Franciszek podczas tegorocznej Drogi Krzyżowej. • Fot. Screen z Youtube / Global News

la Polaków, Węgrów i kilku innych antyimigranckich nacji to był zapewne wyjątkowo trudny wieczór... Podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum bez nieczulenia mówiono o trudnej sytuacji uchodźców, którzy szukali w Europie bezpiecznego schronienia. Poruszające rozważania napisała na prośbę papieża Franciszka włoska zakonnica Eugenia Bonetti."Panie Jezu, łatwo jest nieść krzyż na szyi lub powiesić go jako ornament na ścianach naszych pięknych katedr czy domów, ale nie jest równie łatwo spotkać i rozpoznać nowe krzyże dzisiaj: bezdomnych, młodzieży pozbawionej nadziei, pracy i perspektyw, imigrantów zmuszonych do życia w slumsach na marginesie naszego społeczeństwa, po tym, jak zmierzyli się z niesłychanym cierpieniem" – taki głos z Koloseum katolicy usłyszeli już na początku tegorocznej Drogi Krzyżowej.Nie były to jedyne słowa poświęcone imigrantom, jakie padły w piątkowy wieczór. "Panie, zmiłuj się nad wieloma, nazbyt wieloma matkami, które pozwoliły, by ich młode córki wyruszyły do Europy w nadziei, że pomogą swoim rodzinom znajdującym się w skrajnym ubóstwie, gdy tymczasem znalazły upokorzenie, pogardę, a czasem nawet śmierć" – przypomniano podczas misterium."Ileż dzieci jest ponadto dyskryminowanych ze względu na swe pochodzenie, kolor skóry lub status społeczny! Ileż matek doznaje upokorzenia, widząc, jak ich dzieci są wyszydzane i wykluczane z szans ich rówieśników i kolegów szkolnych!" – te słowa – napisane na prośbę papieża Franciszka przez włoską zakonnica Eugenię Bonetti – z pewnością powinny trafić do uszu i serc Polaków, Węgrów i innych społeczeństw, które ostatnimi czasy hołdują ksenofobii.Podczas procesji Drogi Krzyżowej był też polski akcent . Przy siódmej stacji krzyż ponieśli działający w duszpasterstwie młodzieży Jakub Śnieć i Róża Mika. Oprócz nich krzyż niosły też rodziny z Rzymu, siostry palotynki z Brazylii i Indii, ksiądz z Syrii, a także osoby niepełnosprawne z opiekunami.