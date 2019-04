Pawłowicz i Mazurek chyba się pogodziły. Wielkanocne pozdrowienia dla "opozycyjnych intrygantów"

Krystyna Pawłowicz i Beata Mazurek złożyły życzenia na Wielkanoc. Przy okazji poseł PiS wbiła szpilę opozycji. • Fot. Twitter.com/KrystPawlowicz

ielkanoc to dla wielu czas zadumy, ale i pojednania. Na święta topór wojenny zakopały posłanka Krystyna Pawłowicz i rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dopiero co krytykowały się w mediach, a teraz pozują razem do radosnego zdjęcia. Ale nie skończyło się na wymianie uprzejmości - poseł Pawłowicz z okazji świąt postanowiła wbić szpilę opozycji.O napiętych relacjach między obiema polityczkami pisaliśmy zaledwie wczoraj . Mazurek odcinała się od skandalicznych wypowiedzi Pawłowicz na temat Magdaleny Adamowicz, więc posłanka bezpardonowo zaatakowała ją na Twitterze. "Panią Rzecznik proszę, by lewackich skarg na mnie, podawanych przez TVN bez dowodów, nie komentowała przeciw koleżance" – komentowała Pawłowicz.Ale teraz są święta i trzeba się godzić, a nie kłócić. Pawłowicz wrzuciła wspólne selfie z bardzo wyważonym - jak na swoje standardy - podpisem. Choć rzecz jasna nie omieszkała dać pstryczka swoim przeciwnikom."Pani Rzecznik Beata Mazurek i ja dedykujemy to zdjęcie i świątecznie serdecznie pozdrawiamy wszystkich, też opozycyjnych intrygantów. Jesteśmy zawsze szczere względem siebie i dlatego lubimy się i szanujemy" – czytamy w poście, który jest utrzymany w zupełnie innym stylu niż inne wpisy pani Krystyny Poseł Krystynie Pawłowicz udzielił się wielkanocny nastrój i zaskoczyła wszystkich dość pozytywnie. Co innego premier Mateusz Morawiecki, który na święta wypuścił partyjny spot