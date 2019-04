Życzenia Beaty Szydło przebiły wielkanocny spot premiera. Wszystko przez jeden drobiazg

Wicepremier Beata Szydło nagrała swoje życzenia na Wielkanoc i też zawarła w nich przesłanie polityczne... • Fot. Twitter.com / @BeataSzydlo

eszcze nie ucichła dyskusja na temat wielkanocnego spotu wyborczego Mateusza Morawieckiego, a już rozgorzała kolejna – dotycząca życzeń w wykonaniu Beaty Szydło. Zdegradowana do roli wicepremiera była szefowa rządu postanowiła chyba przyćmić występ następcy i zadbała o pewien kuriozalny szczegół, dzięki któremu wszyscy o niej mówią.– Życzę, żeby święta Wielkiej Nocy były dla was radosne, szczęśliwe i zdrowe – stwierdza wicepremier Beata Szydło na nagraniu opublikowanym na Twitterze. Polityczka PiS postanowiła nagrać życzenia podobnie, jak zrobił to premier Mateusz Morawiecki. On wyprodukował de facto spot wyborczy , a jego zastępczyni coś takiego:Jak pewnie zauważyliście, to nie treść życzeń Beatu Szydło staje się hitem internetu. Chodzi o to, co dostrzegli spostrzegawczy widzowie. Za wicepremier widać bowiem coś na kształt... ołtarzyka z jej politycznymi pamiątkami. W centralnym miejscu wisi oprawiony w ramkę plakat promujący program Rodzina 500+ . Na komentarze nie trzeba było długo czekać."Czy ja dobrze widzę na obrazku za plecami tej pani 500+? Toż to przekaz podprogowy. W życzeniach świątecznych. Nieładnie, Pani Beato, ale to nie jest zaskoczenie"; "A w tle obrazek... powinien być rodzinny lecz.... ładniejszy 500+" – czytamy w komentarzach.