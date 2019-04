Katolicy z Pruchnika pobili i spalili kukłę Judasza z pejsami. "Dołóż mu z pięć, bo chcą odszkodowań!"

Kukła Żyda Judasza w Pruchniku. • Fot. Facebook.com / Janusz Kochanowicz

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

podkarpackim Pruchniku mieszkańcy wrócili do zakazanej tradycji palenia kukły Judasza. Jak podaje "Ekspres Jarosławski", ten wielkanocny rytuał zgromadził setki mieszkańców miasta w tym dzieci, które dostały kije, żeby móc wymierzyć Judaszowi tradycyjne 30 ciosów. Następnie kukłę zawleczono nad rzekę, odcięto jej głowę i spalono. A wszystko to w Wielki Piątek, który w tym roku przypadał w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim.Słomiana kukła Judasza zdrajcy, przyozdobiona stereotypowym kapeluszem z pejsami zawisła w Wielki Piątek w centrum miasta na latarni przy ulicy Jana Pawła II. Mieszkańcy tłumnie stawili się na tradycyjne widowisko. Przyprowadzili nawet swoje dzieci. Jak podaje " Ekspres Jarosławski " niektórzy z nich zachęcali je do uczestnictwa w rytuale.Wiele z nich uległo namowom, więc dostało do ręki kij, którym miało wymierzyć karę Judaszowi – trzydzieści ciosów. Potem kukłę zawleczono na sznurze nad rzekę, odcięto jej głowę i spalono.Z relacji lokalnego medium wynika, że podczas rytuału słychać było z tłumu antysemickie okrzyki dotyczące ostatnich wydarzeń odnośnie roszczeń żydowskich wobec pozostawionego w Polsce mienia."Do bicia kukły kijkami przystępują dzieci pod przewodnictwem jednego dorosłego. – Jeszcze pięć za to, że chcą odszkodowań od Polski – krzyczy ktoś z tłumu, kiedy pada trzydzieste uderzenie. No to jeszcze pięć za te odszkodowania. Dzieci biją ochoczo" – czytamy na stronie gazety.Zwyczaj ukarania Judasza zdrajcy jest archaiczny i pochodzi z XVIII wieku. Często miał charakter antysemicki. Nie mniej odbywał się w Pruchniku niemal co roku. Kilka lat temu zakazano go jednak. Wychodzi na to, że burmistrz Wacław Szkoła, wieloletni członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, spojrzał na kontrowersyjną tradycję bardziej łaskawym okiem. A wszystko w rocznicę powstania w getcie warszawskim...Przypomnijmy, że dwa lata temu we Wrocławiu tłum zwolenników skrajnej prawicy także przyniósł ze sobą kukłę Żyda . Została ona publicznie spalona przez Piotra Rybaka, który za ten czyn został skazany na 10 miesięcy więzienia źródło: " Ekspres Jarosławski