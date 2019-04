"Ciekawe, co by na to powiedział Jan Paweł II". Światowy Kongres Żydów reaguje na egzekucję kukły

Kukła Żyda Judasza w Pruchniku. • Fot. Facebook.com / Janusz Kochanowicz

N

ie tylko izraelskie media rozpisują się o egzekucji kukły Judasza w Polsce. Na sceny z podkarpackiego Pruchnika zwróciła też uwagę stacja BBC, która informuje o oburzeniu Żydów i stałych napięciach między Polską a Izraelem. Światowy Kongres Żydów wydał oświadczenie, w którym wyraził "zaniepokojenie odrodzeniem się średniowiecznego antysemityzmu".

Taki finał wielkanocnego rytuału na Podkarpaciu można było przewidzieć. W końcu nie tylko dobre wieści szybko rozchodzą się w mediach.Przypomnijmy, że kontrowersyjne wydarzenie zgromadziło setki mieszkańców Pruchnika, w tym dzieci, które dostały kije, żeby móc wymierzyć Judaszowi tradycyjne 30 ciosów. Następnie kukłę zawleczono nad rzekę, odcięto jej głowę i spalono. A wszystko to w Wielki Piątek, który w tym roku przypadał w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim



O wydarzeniu napisały m.in. "The Times of Israel", "Jewish Telegraphic Agency" oraz "The Jerusalem Post", a teraz sprawą zajęli się także dziennikarze BBC.







Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Na stronie brytyjskiego nadawcy czytamy, że Światowy Kongres Żydów (WJC) wyraził oburzenie z powodu tego, co wydarzyło się na Podkarpaciu. BBC przypomina m.in., że ponad 3 mln polskich Żydów zostało zamordowanych podczas II wojny światowej.W artykule wspomniano także o napięciach między Polską a Izraelem. Dziennikarze wskazali na "spór dyplomatyczny po tym, jak konserwatywny rząd polski uczynił przestępstwem twierdzenie, że naród polski był współwinny zbrodni nazistowskich"."Badania pokazują, że tysiące Polaków kolaborowało z nazistami. Ale wielu innych Polaków ryzykowało życie, aby pomóc Żydom" – czytamy w artykule BBC.Do sytuacji z Pruchnika w oświadczeniu odnieśli się także przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów (WJC). Zauważono, że kukła Judasza przypominała stereotypowe wyobrażenie Żyda."Żydzi są głęboko zaniepokojeni tym okropnym odrodzeniem średniowiecznego antysemityzmu, który doprowadził do niewyobrażalnej przemocy i cierpienia – czytamy.Dalej odniesiono się do nauczania papieża Jana Pawła II. "Można się tylko zastanawiać, jak na tego typu przejawy antysemityzmu zareagowałby papież Jan Paweł II, w którego nauczaniu wielokrotnie podkreślano, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i człowiekowi. Możemy tylko mieć nadzieję, że Kościół i inne instytucje zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pokonać te przerażające uprzedzenia, które psują dobre imię Polski" – zaznaczono w komunikacie.źródło: BBC