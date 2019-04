"Wiadomości" TVP pokazały materiał o powstaniu w getcie warszawskim. Pominęły "drobny" szczegół

W rocznicowym materiale "Wiadomości" pominęły ważnego przywódcę powstania w getcie warszawskim. • Screen z Wiadomosci.tvp.pl

czoraj obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. "Wiadomości" TVP odnotowały ten fakt w stosunkowo obszernym materiale. Jednak wymieniając przywódców powstańców, telewizja publiczna pominęła znaczące nazwisko.Danuta Holecka prowadziła program z przypiętym żonkilem - symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskiem . W materiale mogliśmy zobaczyć m. in. przebitki z rocznicy obchodów, a także wypowiedź historyka z muzeum POLIN. Był też fragment z przedstawieniem tła historycznego.Widzowie usłyszeli o dwóch liderach powstania: Pawle Frenkelu oraz Mordechaju Anielewiczu. Jednak zabrakło wśród nich najsłynniejszego - Marka Edelmana, lekarza, kawalera Orderu Orła Białego. Całe wydanie "Wiadomości" znajdziecie pod tym linkiem Pominięcie Marka Edelmana w "Wiadomościach" zauważyła Estera Flieger z "Gazety Wyborczej". Pod jej wpisem na Twitterze wywiązała się burzliwa dyskusja o kondycji TVP za rządów PiS.– Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy – mówił o powstaniu zmarły w 2009 roku Marek Edelman . To nie pierwsze "gumkowanie" pamięci o nim. W styczniu przypadała 100. rocznica urodzin Marka Edelmana. PiS jednak zrobił jednak wszystko, by 2019 rok nie był jego rokiem