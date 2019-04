To może być przełomowy dzień. ZNP spotka się z przedstawicielami szkół, w których zagrożone są matury

Szef ZNP Sławomir Broniarz po spotkaniu z przedstawicielami rządu informował, że nie osiągnięto porozumienia. • Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

agrożone matury stają się powoli głównym tematem w kontekście strajku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego we wtorek ma się spotkać z przedstawicielami warszawskich liceów, w których egzaminy dojrzałości z powodu trwającego protestu mogą się nie odbyć – podaje RMF FM.Kolejne negocjacje przedstawicieli rządu ze związkami nauczycielskimi zakończyły się fiaskiem . Przed świętami odbyło się kolejne spotkanie, po to, by wypracować kompromis, jednak bez oczekiwanych efektów.Tymczasem tematem numer jeden stają się matury, które z powodu trwającego strajku nauczycieli mogą się nie odbyć. Niedawno Rafał Trzaskowski alarmował, że w związku z protestem, egzaminy dojrzałości są zagrożone w 80 proc. stołecznych liceów Z najnowszych informacji wynika, że we wtorek Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmie kluczowe decyzje co do przyszłości protestu. Jak podaje RMF FM, przed południem część strajkujących nauczycieli spotka się w IX LO w Warszawie imienia Klementyny Hoffmanowej. ZNP chce rozmawiać z przedstawicielami warszawskich liceów, w których zagrożone są tegoroczne matury.Na wtorek zaplanowana jest ponadto manifestacja poparcia dla nauczycieli. Demonstracja ma się rozpocząć się o 11:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po niej planowane jest prezydium ZNP. Z informacji RMF FM wynika, że zmiana formy protestu jest raczej mało prawdopodobna.Przypomnijmy: premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremier Beatą Szydło nadal forsują pomysł okrągłego stołu ws. edukacji . Rozmowy mają rozpocząć się 26 kwietnia, a ze względu na przewidywane duże zainteresowanie, prowadzone będą na PGE Narodowym w Warszawie.źródło: RMF FM