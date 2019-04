"Pokazujemy, że uczeń jest najważniejszy". Nauczyciele podjęli ostateczną decyzje ws. matur

Rady klasyfikacyjne maturzystów potrwają do 25 kwietnia. • Fot. Wojtek Habdas / Agencja Gazeta

gzaminy maturalne nie będą zagrożone. Podczas jednej z wtorkowych konferencji prasowych strajkujący nauczyciele poinformowali, że została podjęta decyzja o organizacji rad klasyfikacyjnych dla absolwentów szkół średnich. Zapowiedziano jednak, że strajk wciąż będzie trwać.Nauczyciele zapowiedzieli, że klasyfikacja przed maturami odbędzie się bez większych problemów. – Podjęliśmy decyzję, że klasyfikujemy! – usłyszeliśmy we wtorkowe popołudnie. Maturalne rady klasyfikacyjne potrwają do czwartku 25 kwietnia.– Chcemy być gwarantem ciągłości edukacji dla uczniów – powiedziała jedna z liderek środowiska nauczycielskiego. – Rząd pokazał, że uczeń się nie liczy. My pokazujemy, że uczeń jest najważniejszy – podkreślili pedagodzy.– Prosimy koleżanki i kolegów o zebranie kworum i podjęcie decyzji klasyfikacyjnych – oznajmiono w siedzibie Rady Dialogu Społecznego. Zapowiedziano jednocześnie, że strajk nadal trwa. – Strajk trwa wówczas, gdy w szkole jest komitet strajkowy – dodali nauczyciele.Protest nauczycieli trwa nieprzerwanie od poniedziałku 8 kwietnia. Strajk ma charakter bezterminowy i na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy zostanie zawieszony.