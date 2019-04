Broniarz nie pozostawił złudzeń. Przyznał, jakie są szanse na koniec strajku nauczycieli

Sławomir Broniarz wypowiedział się w TVN24 na temat zawieszenia strajku. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

P

rezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wypowiedział się na antenie TVN24 na temat ewentualnego zawieszenia strajku nauczycieli we wtorek. Jego zdaniem szanse na zaprzestanie protestu tego dnia są niewielkie.We wtorek wieczorem decyzję w sprawie przyszłości strajku ma podjąć prezydium ZNP . Wydarzenie ma poprzedzać nauczycielska demonstracja, którą zaplanowano przed południem pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej.– Zapewne będą takie szkoły, przedszkola, gdzie ten strajk decyzją komitetów strajkowych zostanie zawieszony – powiedział Sławomir Broniarz w "Rozmowie Piaseckiego". – Ale patrząc na atmosferę, na to, co dzieje się w szkołach, napięcia, niektóre wypowiedzi polityków w ostatnich dniach, ja bym był raczej sceptyczny, jeśli chodzi o możliwość zawieszenia strajku w dniu dzisiejszym – zaznaczył . Jego zdaniem szanse na zakończenie strajku we wtorek są "relatywnie małe".Związkowiec odniósł się też sceptycznie w kwestii zapowiedzianych na piątek rozmów w trakcie okrągłego stołu. – Wydaje się, że tam nie będzie klimatu do spokojnej, rzeczowej rozmowy. To raczej będzie wiec polityczny niż spokojna rozmowa o edukacji - podkreślił.– Raczej się nie wybieram tam, aniżeli rozważam możliwość udziału w tym wydarzeniu – dodał prezes ZNP.Na piątek 26 kwietnia zaplanowano rozpoczęcie rozmów okrągłego stołu ws. edukacji . Debata odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Zapowiedziano, że podczas spotkania będą poruszane cztery obszary: nauczycieli, uczniów, jakości nauczania oraz nowoczesnej szkoły. Strajk nauczycieli trwa nieprzerwanie niemal od początku kwietnia. Protest ma charakter bezterminowy.źródło: TVN 24