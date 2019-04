Kobiety płaczą, a Sly grozi gangsterom. Stallone pokazał zdjęcia z ostatniej części "Rambo"

Sylvester Stallone podzielił się na Instagramie zdjęciami z planu ostatniej części "Rambo". • Fot. Instagram / Sly Stallone

ylvester Stallone powoli przechodzi na zasłużoną emeryturę, ale ma jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Odtwórca głównej roli właśnie pokazał na Instagramie zdjęcia z "Rambo 5: Ostatnia krew"!"Polowanie się rozpoczyna" – napisał na Instagramie Sylvester Stallone , dołączając do tego kilka kadrów z "Rambo 5: Ostatnia krew". Widać na nich, że pożegnanie Sly'a z rolą Johna Rambo będzie naprawdę mocne.Tematyka ostatniej części przygód Johna Rambo jest naprawdę hardkorowa. Emerytowany żołnierz zmaga się z PTSD, a dodatkowo wyrusza na wojnę z meksykańskim kartelem. W tle handel ludźmi i zmuszanie kobiet do sutenerstwa. "Rambo 5: Ostatnia krew" będzie ostatnim filmem z cyklu . Na ekranach kin zadebiutuje 20 września 2019 roku.