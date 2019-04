"Wiadomości" zapowiadają wielki sukces PiS. Zaskakujący sondaż nieznanej pracowni

Według Idicatora, do PE weszłyby trzy ugrupowania. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość ma sporą przewagę nad Koalicją Europejską, a do Parlamentu Europejskiego weszłaby jeszcze tylko Wiosna – takie wyniki wyłaniają się z sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBM Indicator dla "Wiadomości" TVP.Badanie pokazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego wraz z przystawkami kierowanymi przez Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę może liczyć na 40,9 proc. głosów. Koalicję Europejską popiera 36 proc. respondentów. Oddanie głosu na Wiosnę Roberta Biedronia zapowiedziało 7,4 proc. badanych.Według CBM Indicator i "Wiadomości" TVP, progu wyborczego nie zdoła przekroczyć,Kukiz'15 (4,5 proc.), Konfederacja: KORWiN Braun Liroy Narodowcy (3,1 proc.) oraz Lewica Razem (2,4 proc.).Jednak przy Nowogrodzkiej raczej nie otwierają już szampanów, by oblać zwycięstwo. Przy okazji ostatnich wyborów samorządowych w warszawskim pojedynku o prezydenturę błąd sondażu CBM Indicator względem oficjalnych wyników wyniósł łącznie ponad 30 pp. Co ciekawe, dotychczasowe doświadczenie pracowni to w dużej mierze analizy rynku... alkoholi.Jak jednak informowaliśmy w naTemat.pl, podobne wyniki sondażowe zaprezentowała ostatnio inna sympatyzująca z PiS redakcja. Według badania firmy Estymator, które opublikował w poniedziałek tygodnik "Do Rzeczy" , PiS może liczyć na 41,6 proc. poparcia, a Koalicja Europejska na 36,2 proc. Na Wiosnę zagłosowałoby 8,8 proc. ankietowanych.źródło: TVP Info