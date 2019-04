Związki nauczycielskie podjęły kluczową decyzję. Mocna odpowiedź na "okrągły stół" Morawieckiego

ZNP i FZZ nie wezmą udziału w piątkowym "okrągłym stole" na PGE Narodowym, który zorganizował premier Mateusz Morawiecki. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

wiązek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych podjęły decyzję, że nie wezmą udziału w okrągłym stole edukacyjnym na PGE Narodowym. Szef ZNP Sławomir Broniarz wyjaśnił, że formuła piątkowego spotkania na PGE Narodowym jest nieznana. Kierownictwo ZNP nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu o oświacie. Oczekujemy, że to będzie poważna debata organizowana przez prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego – powiedział szef ZNP.Zdaniem Broniarza formuła obrad " okrągłego stołu ", którą zapowiedział przed świętami wielkanocnymi Mateusz Morawiecki, jest "bardzo nieznana, niejasna" i "zupełnie niewyjaśniona". Jak wyraził się Broniarz, ZNP zdecydowanie bliższa jest formuła, którą związek zainicjował w 2008 r. i wspólnie z prezydentem Lechem Kaczyńskim ją przeprowadził.Według Broniarza piątkowa debata na Stadionie Narodowym będzie miała formę "wysłuchania publicznego, gdzie każdy zapewne dostanie minutę, żeby się wypowiedzieć w kwestiach fundamentalnych".Szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz dodał, że "nie wiemy, jaki będzie format okrągłego stołu w sprawie oświaty, kto, jak i o czym będzie debatować. Pozwala to wątpić w czystość intencji rządu".Ponadto we wtorek strajkujący nauczyciele poinformowali, że została podjęta decyzja o organizacji rad klasyfikacyjnych dla absolwentów szkół średnich . Pracownicy oświaty zapewnili, że matury nie są zagrożone. Zapowiedziano jednak, że strajk wciąż będzie trwać.źródło: RMF FM