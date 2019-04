Agata Duda nie weźmie udziału w "okrągłym stole". Ujawniono, kto będzie reprezentować prezydenta

Agata Kornhauser-Duda nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

ydawać by się mogło, że w otoczeniu Andrzeja Dudy najbliżej do strajkujących nauczycieli powinno być pierwszej damie. W końcu Agata Kornhauser-Duda uczyła języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Wychodzi jednak na to, że nie chce mieć nic wspólnego ze strajkiem.Jak podała Wirtualna Polska Agata Duda nie będzie uczestniczyć w obradach tzw. okrągłego stołu . Żona prezydenta nie zabiera głosu w sprawie nauczycieli ani nie włącza się w mediacje z rządem.Portal dowiedział się, że prezydenta w rozmowach przy okrągłym stole z nauczycielami reprezentować będzie nie jego małżonka, tylko wyznaczona delegacja ekspertów. Przewodzić jej ma prof. Andrzej Waśko.Gorzko na temat braku aktywności pierwszej damy w sporze nauczycieli z rządem wypowiedzieli się też koledzy Agaty Dudy z jej krakowskiego liceum. Pracownicy placówki napisali list otwarty, w którym wyrazili rozczarowanie z powodu tego, że Agata Duda nie broniła ich w sporze z rządem.Tymczasem coraz więcej stron rezygnuje z udziału w rozmowach na temat strajku i problemów edukacji. We wtorek taką decyzję zadeklarowały m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych źródło: Wirtualna Polska