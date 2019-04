Kiedy nauczyciele dostaną pieniądze z Funduszu Strajkowego? Rzeczniczka ZNP wskazała termin

Strajkujący nauczyciele mogą nie otrzymać nawet połowy pensji za kwiecień. Ci w najtrudniejszej sytuacji mają otrzymać pomoc z Funduszu Strajkowego. • fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

okładnie 7 380 173 zł i 19 groszy – taka kwota wpłynęła jak dotąd na uruchomiony 11 kwietnia Fundusz Strajkowy nauczycieli. Kwota rośnie, tymczasem w internecie pojawiają się różne domysły dotyczące przyszłości pieniędzy, które wpływają na konto Związku Nauczycielstwa Polskiego. Niechętni strajkowi sugerują, że środki zasilą portfele prominentnych związkowców. Co na to Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasową ZNP?: Słucham?To nieprawda. Pieniądze od darczyńców wpływają na specjalnie wydzielone konto ZNP, którym zarządza komitet społeczny "Wspieram Nauczycieli". W jego skład wchodzi wiele znanych i cenionych osób publicznych, m.in. Halina Bortnowska, Zbigniew Hołdys, prof. Maria Janion i Jacek Żakowski...To duża pomoc. A proszę pamiętać, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, bo wpłaty spływają nie tylko z Polski, ale i świata. Najczęściej to drobne kwoty - na Fundusz Strajkowy wpłacają też osoby, które same nie cierpią na nadmiar pieniędzy, jak choćby emeryci. To wzruszające.I choć kwestie materialne są ważne, to może nawet ważniejszą sprawą jest solidarność, jaką ludzie okazują strajkującym nauczycielom . Każdy datek to dla nas sygnał, że nie jesteśmy sami i ktoś o nas myśli. Bardzo za to dziękujemy.W całej Polsce strajkuje 500 tys. osób. Dzielenie pieniędzy między wszystkich rzeczywiście mijałoby się z celem.Dlatego z podziału środków z góry wyłączeni są ci, którzy należą do związków zawodowych - oni są już w pewien sposób chronieni przed obcinaniem pensji przez samorządy w związku z protestem. Najbardziej bezbronni są nauczyciele, którzy strajkują nie mając przynależności związkowej.Oprócz wyłączenia związkowców, jest to sytuacja materialna nauczycieli. W szczególnie trudnej sytuacji są strajkujące małżeństwa, a także nauczyciele będący samodzielnymi rodzicami.Dla nich utrata połowy pensji z powodu strajku to często być albo nie być. Dlatego to oni będą adresatami pomocy z Funduszu, o ile strajkowali przynajmniej 5 dni.Zdecyduje o tym społeczny komitet "Wspieram Nauczycieli" na podstawie wniosków od komitetów strajkowych w poszczególnych placówkach. Tyle, że najpierw do tych komitetów muszą się zwrócić sami potrzebujący nauczyciele.Będzie to góra 500 zł jednorazowej pomocy. To umożliwi zaspokojenie najbardziej palących potrzeb.Na początku maja. Wtedy dowiemy się, ile samorządów obcięło nauczycielom pensję z powodu strajku.