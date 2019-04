Książę Harry i Meghan Markle przeprowadzą się do Afryki? Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Książęca para przebywa obecnie w posiadłości Frogmore Cottege. • Fot. Instagram/kensingtonroyal

d pewnego czasu w mediach krążą pogłoski, że książęca para zdecyduje się opuścić Europę. Pałac Buckingham postanowił pozostawić komentarz w tej sprawie. Meghan Markle i książę Harry rezydują obecnie w posiadłości Frogmore Cottege, gdzie oczekują przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Brytyjski tygodni "Sunday Times” napisał, że para ma niedługo opuścić dotychczasowy dom. Według gazety, małżeństwo planuje przenieść się do Afryki na dwa lub trzy lata. Mieliby tam pracować na rzecz organizacji charytatywnych, a także działać w imieniu Korony. Pałac Buckingham postanowił wydać w tej sprawie oświadczenie. – Wszystkie nadchodzące plany księcia i księżnej są narazie na etapie spekulacji. Nie podjęto żadnej decyzji w kwestii ich dalszej roli – powiedział w rozmowie z CNN rzecznik Pałacu. Tym samym nie zaprzeczono pogłoskom o przeprowadzce książęcej pary do Afryki.Książę Harry jest zżyty z afrykańskim kontynentem. Pracował tam bowiem jako wolontariusz. Propozycję wyjazdu miał złożyć księciu były brytyjski ambasador w USA oraz doradca ds. międzynarodowych sir David Manning. Przeprowadzka do Afryki miałaby być okazją do umocnienia międzynarodowej pozycji Zjednoczonego Królewska.Księżna i książę Sussex niedługo przywitają na świat swoje pierwsze dziecko. Royal baby ma urodzić się jeszcze w kwietniu. Markle szuka obecnie niani dla dziecka. Chce, żeby opiekunką została Amerykanka źródło: CNN