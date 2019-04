Horała nie skorzystał z rady Tuska. Poseł PiS wezwał szefa RE na swoją komisję

Kolejne przesłuchanie przez sejmową komisję śledczą z udziałem Donalda Tuska. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

D

onald Tusk został wezwany na przesłuchanie przed komisję śledczą ds. VAT. Przewodniczący temu ciału Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości ujawnił termin możliwego starcia z szefem Rady Europejskiej i byłym premierem Polski.– Zazwyczaj staramy się nawiązać kontakt nieformalny ze świadkami, żeby uzgodnić jakiś termin, w którym świadek zadeklaruje, że będzie. W przypadku pana Donalda Tuska, pomimo kilku prób kontaktu ze strony biura komisji nie udało się, więc w końcu wysłaliśmy wezwanie na 29 maja – powiedział Marcin Horała Podobno przewodniczący Rady Europejskiej korespondencję odebrał. Nie potwierdzono jednak, czy Donald Tusk zamierza się stawić przed komisją we wskazanym terminie. Poseł PiS od razu zaznaczył, że końcówka maja to specjalnie wybrany termin, który ma wytrącić argument walki wyborczej za pomocą przesłuchania przed komisją śledczą.Przypomnijmy, że ostatnie przesłuchanie Donalda Tuska przed jedną z założonych przez PiS komisji śledczych zakończyło się spektakularnym blamażem. Zaliczyła go Małgorzata Wassermann, która przesłuchiwała byłego premiera w sprawie afery Amber Gold – Odradzałbym zapraszanie mnie na komisje. Po co psuć nastrój przesłuchującym? Te komisje są ewidentnie przygotowywane przez PiS dla udowodnienia politycznych tez. Nie wiem, dlaczego PiS chce zaryzykować walkę, nawet nie ze mną, ale z faktami – powiedział radził wówczas Donald Tusk.źródło: Polsat News