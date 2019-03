To on zastąpi Brudzińskiego w roli ministra? Zabłysnął jako szef komisji śledczej

Marcin Horała z PiS zastąpi Joachima Brudzińskiego? • Fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta

yborczy wyścig jeszcze oficjalnie się nie zaczął, a już chodzą słuchy o potencjalnych następcach ministrów i posłów, którzy odejdą w maju do Parlamentu Europejskiego. Wiele mówi się o kandydatach na szefa jednego z ważniejszych resortów w kraju. Według Wirtualnej Polski Joachima Brudzińskiego może zastąpić Marcin Horała.Ewentualna nominacja Marcina Horały na następcę Joachima Brudzińskiego byłaby dla niego osłodą po druzgocącej klęsce, jaką poniósł w Gdyni w wyborach samorządowych. Szef sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT w rozmowie z Wirtualną Polską na razie odcina się od spekulacji i odsyła do kierownictwa partii. – Spokojnie pracujemy w komisji, robię swoje – powiedział portalowi poseł PiS.Horała oprócz szefowania komisji śledczej jest także przewodniczącym trójmiejskich struktur PiS. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Śniadka. – Jego praca jest doceniania, Marcin radzi sobie jako szef komisji. Nie mam wątpliwości, że jego pozycja w ostatnich miesiącach urosła – stwierdził na łamach portalu kolega Horały z PiS.Ostatnio dużo mówi się o ewentualnych następcach polityków PiS, którzy najprawdopodobniej odejdą po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiele emocji wzbudziła potencjalna kandydatura Jarosława Zielińskiego na ministra edukacji narodowej. Z kolei za Joachima Brudzińskiego proponowano już inna osobę – szefa ABW płk. Piotra Pogonowskiego.źródło: Wirtualna Polska