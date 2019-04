Nie żyje były lider PO w Olsztynie. Polityk prawdopodobnie popełnił samobójstwo

Jan Tandyrak był przewodniczącym rady miasta w Olsztynie. • Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

lsztyńska "Gazeta Wyborcza" podaje, że ciało Jana Tandyraka zostało znalezione w czwartkowy poranek w jego samochodzie w olsztyńskim Kortowie. Z dotychczasowych informacji wynika, że polityk PO mógł popełnić samobójstwo.– Kierowca auta dostawczego chciał zaparkować swój pojazd przy ul. Oczapowskiego, w sąsiedztwie białego renault kadjara. Zauważył w nim pochylonego mężczyznę. Kiedy zbliżył się, by upewnić się, czy nie potrzebuje on pomocy, zorientował się, że mężczyzna siedzący w renault nie żyje – poinformował Rafał Prokopczyk, z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.W czwartek w godzinach porannych funkcjonariusze policji zostali powiadomieni o prawdopodobnie nieżyjącym mężczyźnie w samochodzie. – Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili tę informację – dodał Prokopczyk. Służby ustalają obecnie przyczyny zdarzenia. Wiadomo narazie, że w aucie doszło do postrzału. Jak podaje olsztyńska "Wyborcza", przy zwłokach znaleziono pożegnalny list – Jest to bardzo smutna i szokująca wiadomość – powiedział przewodniczący rady miasta z ramienia PO Robert Szewczyk.Jan Tandyrak był przewodniczącym rady miasta w Olsztynie oraz biznesmenem, prowadzącym znaną w mieście restaurację. Były radny Platformy Obywatelskiej wycofał się z polityki jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi w 2018 roku, tłumacząc się tym, że był zmęczony m.in. rywalizacją z ówczesną przewodniczącą rady miasta.źródło: "Wyborcza Olsztyn"