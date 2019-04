"Ja jestem dziadek, nie babcia!". Uroczy filmik Tuska z wnukiem hitem Instagrama

Donald Tusk bryluje na Instagramie • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

onald Tusk uwielbia rozpieszczać swoje wnuki i stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Tym razem udał się ze swoim wnuczkiem na plac zabaw. Tam wdał się z chłopcem w niezwykle sympatyczną i zabawną rozmowę.Donald Tusk często zachwyca swoich obserwujących na Instagramie. Hitami były chociażby: zdjęcie z Neymarem fotografia z 1982 r. czy żart z podobieństwa do jazzowego muzyka . Serca internautów zawsze zdobywają też urocze posty byłego premiera z jego wnukami , którymi polityk często się chwali.Tym razem Donald Tusk również oczarował obserwujących jego profil na Instagramie. Były polski premier opublikował krótki filmik z placu zabaw, na którym bawi się z jednym ze swoich czworga wnucząt. Chłopiec, syn Michała Tuska, który właśnie ma zjechać ze zjeżdżalni, nagle zwraca się do stojącego za nim w domku zabaw Tuska... "babciu".– Babcia, babcia, babcia – mówił chłopczyk. – Ja jestem dziadek, nie babcia – odpowiada z żartobliwym zniecierpliwieniem Tusk. Kiedy wnuk się do niego odwraca i kolejny raz mówi "babcia", polityk wskazuje na siebie i mówi "dziadek". – Tam jej babcia – informuje chłopca, pokazując palcem w stronę kamery.Nauka na szczęście nie poszła w las. Chłopczyk długo patrzy na Tuska, a kiedy ten z uśmiechem kuca za nim, wnuk zwraca się już do niego per "dziadek". "Cudowna rodzinna scenka" – komentują internauci.