Proksa triumfuje. "Gdyby nie Solidarność, nauczyciele zostaliby z niczym"

auczyciele, którzy po 19 dniach zawiesili swój protest, zapowiadają, że powrócą do niego we wrześniu. Zdaniem Ryszarda Proksy, strajkujący nauczyciele powinni być w tej sytuacji wdzięczni oświatowej "Solidarności", bo "zostaliby z niczym". Decyzję ZNP o zawieszeniu protestu w "Tygodniku Solidarność" skomentował przewodniczący oświatowej "Solidarności" Ryszard Proksa. Współautor porozumienia nauczycielskiej "S" z rządem PiS stwierdził, że "przykro mu, że przez działania ZNP nauczyciele z tego strajku wyszli poobijani i czują się teraz przegrani".Proksa dodał, że ma nadzieję, iż podejście maturzystów do egzaminów osłodzi nauczycielom rozczarowanie. Więcej, zdaniem Ryszarda Proksy nauczyciele powinni być wdzięczni za to, że podpisał on porozumienie z rządem. – Całe szczęście, że Solidarność podpisała porozumienie, bo nauczyciele zostaliby z niczym – stwierdził.Polityk i związkowiec tłumaczył, że pomimo prób nazwania porozumienia klęską, teraz widać, że był to sukces. Dodał, że pedagogom nie udało się jeszcze nigdy wywalczyć tak wysokiej jednorazowej podwyżki. – Szkoda, że nauczyciele dali się zwieść obietnicom ZNP – powiedział przewodniczący oświatowej "Solidarności".Przypomnijmy, po decyzji Ryszarda Proksy o podpisaniu porozumienia, setki członków "Solidarności" złożyło legitymacje związkowe. Domagano się również odwołania Proksy ze stanowiska źródło: tysol.pl