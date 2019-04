Ekspresowe nocne głosowania w Sejmie. Walec PiS przepchnął kluczowe ustawy

W nocy w Sejmie odbyły się burzliwe debaty i głosowania. Anna Zalewska i Marek Gróbarczyk obronili swoje stanowiska. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

o nie była spokojna noc w Sejmie. Posłowie odrzucili m.in. wnioski o wotum nieufności wobec ministrów – Anny Zalewskiej i Marka Gróbarczyka. Ponadto uchwalona została nowelizacja ws. rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus". Na tym jednak nie koniec.

Najwięcej emocji w związku z nocnymi obradami Sejmu wzbudzał wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji. Dymisji Anny Zalewskiej domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej. Za jej odwołaniem ostatecznie zagłosowało 180 parlamentarzystów, 220 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.



W czasie debaty nad wnioskiem nie brakowało mocnych słów. – Podpaliła pani system edukacji – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Z kolei przedstawicielka wnioskodawców Urszula Augustyn podkreślała, że "oskarżenie wobec niszczycieli polskiej oświaty" w takim samym stopniu dotyczy Anny Zalewskiej i Jarosława Kaczyńskiego.



– W ten symboliczny sposób, głosując za odwołaniem minister Zalewskiej, naprawdę pokażemy, kto jest prawdziwym winowajcą – wskazywała Augustyn.Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że nauczyciele mówili jakiś czas temu o tysiącu złotych podwyżki. – Wraz z podwyżkami tegorocznymi, będzie to powyżej 1000 zł brutto – wymieniał szef rządu w obronie Zalewskiej.Sama minister edukacji zapowiadała w swoim wystąpieniu, że pisana jest ustawa, która zagwarantuje nauczycielom 15 proc. podwyżki w 2019 r. Wspomniała, że w dokumencie znajdą się rozwiązania, które na stałe zmienią jakość pracy w szkole.W nocy Sejm rozpatrzył również wniosek klubu PO-KO o odwołanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Za odwołaniem głosowało 155 posłów, 244 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Wnioskodawcy podkreślali, że minister wykorzystuje resort przede wszystkim do "realizacji interesów politycznych swojego ugrupowania".W przypadku tego wniosku premier Morawiecki zdobył się na zaskakujące porównanie. Jego zdaniem Gróbarczyk przyczynił się już w dużej mierze do tego, że morze staje się dla Polski wielką szansą. – Należy się za to mu medal, a nie szopka w postaci odwoływania go przez piratów przebranych za flotę królewską – dodał premier.Oprócz wniosków o wotum nieufności Sejm rozpatrywał też nowelizację ws. rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Za ustawą głosowało 379 posłów, 20 było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.Ponadto Sejm przyjął i skierował do III czytania nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym . Projekt zmierza m.in. do zniesienia drogi odwoławczej od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powoływania kandydatów na sędziów SN.I w tym przypadku nie zabrakło gorącej dyskusji. Ze strony opozycji padały argumenty, że mamy do czynienia z kolejnym bublem prawnym. – Ten projekt ustawy o autopoprawce liczy cztery przepisy, z czego dwa są niezgodne z szeregiem przepisów prawa unijnego, ale także z przepisami konstytucji - przekonywała Barbara Dolniak z Nowoczesnej.Ustawa o Sądzie Najwyższym w całości została przyjęta. 230 posłów było za, 180 przeciw. Trzech wstrzymało się od głosu.