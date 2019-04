Wypadek z udziałem samochodu SOP. Kierowca potrącił rowerzystkę

W Warszawie doszło do kolejnej kolizji z udziałem auta SOP. Kierowca potrącił rowerzystkę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oszło do kolejnego incydentu z udziałem auta Służby Ochrony Państwa. W Warszawie funkcjonariusz SOP potrącił rowerzystkę.Samochód kierowany przez funkcjonariusza SOP potrącił rowerzystkę przy skrzyżowaniu ulic Szwoleżerów i 29 Listopada.O zdarzeniu, do którego doszło w piątek około godz. 10:00, poinformowało m.in. Radio ZET.Jak podaje portal warszawawpigulce.pl, na miejscu jest karetka pogotowia, która bada poszkodowaną. Policja wykonuje czynności w tej sprawie.Z informacji RMF FM wynika, że rowerzystka ma potłuczenia. Ratownicy pogotowia, którzy przyjechali na miejsce chcieli zabrać ją na obserwację do szpitala, ale kobieta miała odmówić.O incydentach drogowych z udziałem samochodów Służby Ochrony Państwa słychać regularnie. Tylko w marcu i kwietniu doszło do kilku zdarzeń z udziałem służby pilnującej bezpieczeństwa VIP-ów Do ostatniego zdarzenia doszło 24 kwietnia. Pojazd z prezydenckiej świty zahaczył lusterkiem o cywilne auto , które ustąpiło miejsca kolumnie.