Drugi sezon serialu "Dark" niedługo trafi na Netflixa. Będzie jeszcze mroczniejszy

Drugi sezon pojawi się na Netflixie już 21 czerwca. • Fot. Youtube.com/Netflix

S

erwis Netflix zapowiedział premierę drugiego sezonu niemieckiego "Dark" na 21 czerwca. W kolejnej odsłonie serialu ponownie zobaczymy losy czterech rodzin, mieszkających w tajemniczym miasteczku Winden. "Dark" to pierwsza niemiecka oryginalna produkcja platformy Netflix. Poprzedni sezon serialu okazał się hitem na miarę kultowego "Stranger Things", do którego go notabene porównywano. Fanów z całego świata zachwycił niepokojący klimat serialu oraz jego zagadkowa fabuła.W drugim sezonie widzowie dowiedzą się, czy Jonasowi, który trafił do postapokaliptycznej przyszłości, uda się wrócić do 2020 r. Okaże się też, czy jego koledzy zdołają odkryć w jaki sposób postać Bartosza jest uwikłana w dziwne wydarzenia, które rozgrywają się w miasteczku Winden.W serialu ponownie zobaczymy m.in. aktorów Louisa Hofmanna oraz Maję Schöne. Do obsady dołączą również Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder i Sylvester Groth. Platforma Netflix jest otwarta na realizację międzynarodowych produkcji. W ofercie serwisu można znaleźć m.in. hiszpańskie i japońskie seriale. "1983" w reżyserii Agnieszki Holland był pierwszą polską oryginalną produkcją Netflixa. Niestety, serial nie spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród widzów.