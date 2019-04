Polityk PO wylosował cyfrę PiS-owi. Znamy numery list wyborczych do Parlamentu Europejskiego

W PKW wylosowano numery list wyborczych. • Fot. screen ze strony tvp.info

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a kolejność rzecz jasna nie ma większego znaczenia, choć przy każdych wyborach poszczególne komitety próbują wykorzystać marketingowo przyznane im numery. Ci z wylosowaną jedynką zazwyczaj wróżą, że zajmą pierwsze miejsce, ci z szóstką - przekonują, że są komitetem na szóstkę, itp. W Państwowej Komisji Wyborczej właśnie dokonano takiego losowania.W jednym pojemniku były nazwy komitetów wyborczych. W drugim – cyferki od jednego do sześciu. Z pierwszego pojemnika los ciągnął przedstawiciel PKW, z drugiego – poproszona osoba z sali. I tak się złożyło, że numerek dla Prawa i Sprawiedliwości wylosował obserwujący losowanie przedstawiciel PO, Marcin Kierwiński.Kolejność list będzie w wyborach następująca:Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Jak zapowiedziała PKW, karty do głosowania w tych wyborach będą jednostronicowe. Przed laty karty były w formie książeczki.