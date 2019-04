"Nasze święto". Donald Tusk zaprasza na wspólne obchody: "będę do Waszej dyspozycji"

Donald Tusk zaprasza na wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. • Fot. Instagram / Donald Tusk

a wizyta bez wątpienia nie przejdzie niezauważona. Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, że przyjedzie 3 maja do Polski z ważnym przesłaniem. Teraz zaprasza wszystkich do udziału w tym święcie. "To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – napisał.Już w połowie kwietnia Donald Tusk zapowiadał, że będzie miał rodakom do powiedzenia "coś ciekawego i ważnego" . Były premier ma się pojawić 3 maja na obywatelskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego.– Swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konstytucji, miejsca Polski w Europie – mówił dziennikarzom w Strasburgu Donald Tusk.Teraz szef Rady Europejskiej przyznaje, że wprawdzie już w Auditorium Maximum UW miejsc nie ma, to przed gmachem będzie telebim. Tusk zaprasza więc do wspólnego świętowania."(...) będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – pisze na Twitterze Donald Tusk, zapraszając na 3 maja na godz. 14.00 na UW. Anna Dryjańska rozmawiała w naTemat z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym "Liberté!" – pisma współorganizującego wydarzenie. " Mogę zdradzić tylko tyle, że warto śledzić wystąpienie Donalda Tuska z uwagą - czasami najważniejsze rzeczy kryją się w niuansach. To będzie nowa opowieść o Polsce, która nie pozostawi wątpliwości, kto gdzie stoi i za jakimi wartościami się opowiada" – wyjawił Jażdżewski.