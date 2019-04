Przemowa premiera musiała tak się skończyć. Brudziński wykpiony w sieci za "maślane ciasteczka"

Joachim Brudziński kupuje w Brukseli maślane ciasteczka, które uwielbia jego syn. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

ak można było przypuszczać, "maślane ciasteczka", o których na konwencji Prawa i Sprawiedliwości mówił Mateusz Morawiecki, wzbudzają zainteresowanie. Słodycze po które – jak twierdził premier – do Brukseli jeździ Joachim Brudziński, już stały się obiektem kpin w sieci."Naprawdę zdecydowałeś się kandydować do PE, bo twoje dzieci lubią maślane ciasteczka z Brukseli? To jest oczywiście bardzo ważne, ale czy jest jeszcze jakiś inny powód?" – zwrócił się do polityka Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Nitras.Pod tym wpisem na Twitterze rozgorzała dyskusja. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy polityki PiS postanowili zabrać głos w tym "konsumenckim" temacie.– Joachim (Brudziński – red.) opowiedział mi, że jego najmłodszy syn lubi maślane ciasteczka, ale niestety musi przywozić mu je z Brukseli. Inaczej tam smakują. Nasz dream team będzie z tym walczył , będzie walczył o równe traktowanie – mówił podczas konwencji PiS w Poznaniu Mateusz Morawiecki. To te słowa premiera Mateusza Morawieckiego zapoczątkowały dyskusję o smakowych preferencjach w domu Joachima Brudzińskiego. Morawiecki chciał w ten sposób zobrazować różnice w traktowaniu konsumentów i producentów w UE. Jego zdaniem Polacy są w tym obszarze dyskryminowani.– Wolny i wspólny rynek europejski musi zakładać uczciwe traktowanie wszystkich konsumentów (...) Walcząc o równość, walczymy o silną Unię – przekonywał szef rządu.