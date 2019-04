Meghan Markle wybrała matkę chrzestną dla swojego dziecka. To projektantka i była wokalistka

Meghan Markle wybrała już matkę chrzestną. • Fot. Instagram/kensingtonroyal

N

arodziny dziecka księcia Harry'ego i Megan Markle rozgrzewają Wielką Brytanię do czerwoności. Co prawda, kolejnego pretendenta (lub pretendentki) do tronu na świecie jeszcze nie ma, jednak "US Weekly" donosi, że para wybrała już matkę chrzestną dla swojego dziecka. A ma nią zostać projektantka mody i była wokalistka Spice Girls – Victoria Beckham. Brytyjskie tabloidy od kilku dni snują przypuszczenia, że Meghan Markle już urodziła , a małżeństwo trzyma to w tajemnicy. Teraz do tych spekulacji dochodzi kolejna – kto zostanie matką chrzestną royal baby. Podobno decyzja została już podjęta.Do chrztu królewskiego potomka ma trzymać Victoria Beckham. Według królewskiej tradycji rodzice wybierają na chrzestnych nie członków rodziny królewskiej, ale przyjaciół czy bliskich współpracowników.Amerykański "US Weekly" zdradza, że sama zainteresowana ma być zachwycona i cieszyć się z zaszczytu."Victoria uważa, że jest doskonałym wyborem na matkę chrzestną i jest na to gotowa. Spędza z Meghan bardzo dużo czasu i absolutnie się w niej zakochała. Lubi też mieć bliski kontakt z rodziną królewską, więc byłby to dla niej ogromny honor. Robi wszystko, by rozpieścić Meghan. Wysyłała jej ubrania, pomagała jej z urządzaniem domu, a teraz to. Jest zachwycona" – mówi osoba z bliskiego otoczenia byłej wokalistki Spice Girls.Jak na razie ani książęca para , ani projektantka nie potwierdziły tej informacji.źródło: gazeta.pl