"Wszyscy nas chwalą i są pełni uznania dla naszych osiągnięć". Karczewski o tym, jak nas widzą w Europie

onwencja PiS w Poznaniu to nie jedyne sobotnie spotkanie wysoko postawionych polityków partii z wyborcami. W Płocku spotkał się z nimi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który zachwalał to, co dzieje się obecnie w naszym kraju. Próbował także udowodnić, że wszyscy w Europie stawiają sobie Polskę za wzór.Marszałek Senatu zachwalał w Płocku kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego startujących z Mazowsza. – Mamy drużynę jednolitą, która jest zgrana, która wie, czego chcą Polacy i czego my chcemy w Unii Europejskiej – powiedział Karczewski i podkreślał doświadczenie, rzetelności i słowność kandydatów. Stanisław Karczewski zapewnił, że UE jest bardzo istotnym elementem współpracy, a władza dostrzega bardzo wysokie poparcie Polaków dla Wspólnoty. Nie mogło się obyć również bez zachwalania tempa rozwoju naszego kraju. Dowiedzieliśmy się przy okazji (do tej pory retoryka była zupełnie inna), że Polska, jak i polski rząd są chwaleni przez całą Europę.– Polska dynamicznie się rozwija. Jesteśmy z tego dumni i bardzo zadowoleni. Wszyscy nas chwalą w Europie i są pełni uznania dla naszych osiągnięć– powiedział marszałek.Konwencja PiS nie byłaby konwencją PiS, gdyby nie wspomniano o Platformie Obywatelskiej. – Jedyni niezadowoleni z tego, że dobrze rozwija się Polska, że dobrze żyje się Polakom, że Polacy chwalą i cieszą się z rozwoju, to politycy PO i ci, którzy w tej chwili przystąpili do takiej niewiarygodnej Koalicji Europejskiej – oświadczył Karczewski. Podobnie jak kilkanaście dni temu Jarosław Kaczyński , Karczewski zapewnił, że Polska wejdzie do strefy euro w momencie, gdy płace Polaków zrównają się z tymi na zachodzie kontynentu.źródło: polsatnews.pl