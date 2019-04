"Ja bym panią natychmiast zwolnił!" Mieszkowski zaatakował na wizji Holecką

Kłótnia między poseł Nowoczesnej Krzysztofem Mieszkowskim a szefową Wiadomości Danutą Holecką. • Fot. vod.tvp.pl/video/gosc-wiadomosci

becność Krzysztofa Mieszkowskiego w programie TVP Info musiała zwiastować starcie nie tylko z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale także z prowadzącą program. Znany z ostrych wystąpień poseł Nowoczesnej zaatakował Danutę Holecką i skrytykował sposób przedstawiania faktów w "Wiadomościach".Krytyka posła Nowoczesnej zaczęła się już po pierwszym pytaniu Danuty Holeckiej, która pytała o różnicę w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny o Unii Europejskiej. Jeszcze zanim program "Gość Wiadomości" przeniósł się z anteny TVP1 do TVP Info, Mieszkowski nazwał flagowy program informacyjny telewizji narodowej "skandalicznym" i "stronniczym".Po krótkiej przerwie na antenowe przenosiny, poseł Nowoczesnej kontynuował swój wywód. Wreszcie zwrócił uwagę na fakt, że kilka dni temu Danuta Holecka została szefową "Wiadomości" – Pani została szefową "Wiadomości". Ja bym panią natychmiast zwolnił – stwierdził Mieszkowski. – Jak będzie miał pan okazję, to pan to zrobi – odpowiedziała prowadząca.W wymianę ciosów wtrącił się Ryszard Czarnecki z PiS. – Gratulacje dla pani redaktor – stwierdził, na co usłyszał odpowiedź dziennikarki: "Nie trzeba".Przypomnijmy, to nie pierwsze starcie Krzysztofa Mieszkowskiego z TVP. Przy okazji potencjalnego spotkania z dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarym Morawskim , na jego prośbę zaproszenie dla posła zostało cofnięte. Wielokrotnie też krytykował on programy TVP na jej antenie.