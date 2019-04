Kolejny sondaż poparcia. Prawo i Sprawiedliwość wciąż z przewagą nad Koalicją Europejską

PiS nadal na pierwszym miejscu. Do rywala KE brakuje 6 pp. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o wyborów do Parlamentu Europejskiego został miesiąc, więc sondaże poparcia dla startujących w nich ugrupowań będą pojawiać się regularnie. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS pokazuje, że szykuje się zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Tuż za nim znajduje się jednak Koalicja Obywatelska.Sondaż przeprowadzony dla radia RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" pokazuje, że przed porozumieniem partii opozycyjnych jeszcze trochę pracy, aby wyprzedzić partię Jarosława Kaczyńskiego.Na pierwszym miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania deklaruje 38,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu jest Koalicja Europejska z wynikiem 33 proc. Na ostatnim miejscu na podium znalazła się Wiosna Biedronia (8,2 proc.). Szansę na wybór mieliby jeszcze kandydaci Kukiz'15. Ruch otrzymał 5,5 proc. poparcia.Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja czy Lewica Razem, znalazły się poniżej progu wyborczego. 7 proc. badanych nie wie na kogo odda swój głos.Niepokoić może fakt, że 49,6 proc. pytanych stwierdziło, że nie wzięłoby udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 49 proc. pytanych deklaruje chęć udziału w głosowaniu.Z drugiej strony z niedawnego sondażu dla "Wiadomości" TVP wynika, że Koalicja Europejska wygrywa w 7 z 13 regionów, na które w głosowaniu do PE podzielona jest Polska. PiS może liczyć na Podkarpacie, Małopolskę, łódzkie oraz Podlasie, Warmię i Mazury.źródło: rmf24.pl