W sondażu dla TVP – PiS liderem wyścigu. Ale na te słupki warto spojrzeć uważniej

sondażu przygotowanego dla "Wiadomości" TVP wynika, że ponad 40,9 proc. Polaków odda swój głos na PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska plasuje się na drugim miejscu, tracąc do lidera niecałe 5 punktów. Za nią jest Wiosna Biedronia. Jednak gdy spojrzy się na wyniki sondażu w poszczególnych regionach, przyszłość PiS nie wygląda już tak różowo.Z sondażu Indicator wynika, że na partię rządzącą w majowych wyborach zamierza zagłosować 40,9 proc. respondentów, zaś na Koalicję Europejską odda swój głos 36 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna Roberta Biedronia – poparcie dla ugrupowania wyraziło 7,4 proc. wyborców.Na partię Kukiz’15 wskazało 4,5 proc. ankietowanych, zaś na Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 3,1 proc. Lewica Razem uzyskała niecałe 2,4 proc. 4,8 proc. pytanych odpowiedziało, że nie wie na kogo zagłosować w nadchodzących wyborach.Warto zwrócić uwagę na wyniki sondażu z podziałem na okręgi wyborcze. W sumie jest ich w w wyborach europejskich 13 i w większości z nich – dokładnie w siedmiu – prowadzi nie PiS, lecz Koalicja Europejska.KE wygrywa w Warszawie (37,8 proc.), na Pomorzu (38,4 proc.), na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (40,8 proc.), w Wielkopolsce (38,2 proc.), w woj. śląskim (37 proc.), w regionie kujawsko-pomorskim (37,4 proc.) oraz w zachodniopomorskim i lubuskim (37,8 proc.).PiS może natomiast liczyć na zwycięstwo na Podkarpaciu (46,4 proc.), w Małopolsce (45,8 proc.), w Łódzkiem (35,2 proc.) oraz w okręgu łączącym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie (40,8 proc.).Sondaż dla TVP został przeprowadzony metodą średniej ważonej na grupie reprezentatywnej 6,5 tys. osób. Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na maj.źródło: TVP Info