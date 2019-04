Abp Jędraszewski w obronie księży. Mówił o grzechach "nielicznych duchownych"

Abp Marek Jędraszewski stanął w obronie duchownych. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

abp Marek Jędraszewski

Dlatego też pragnąc okazać miłosierdzie dzieciom i młodzieży i uchronić je przed grożącymi im nieszczęściami, musimy wszędzie wyrażać zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich tego rodzaju usiłowań. Czytaj więcej

ie należy przenosić win i grzechów nielicznych osób duchownych na wszystkich kapłanów. Taka postawa byłaby jawną niesprawiedliwością i krzywdą – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas niedzielnej mszy św. z okazji święta Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Przy okazji uderzył w LGBT i gender, wspomniał też o kryzysie wartości w polskim szkolnictwie. To wszystko jego zdaniem uderza w godność człowieka. Homilie abpa. Marka Jędraszewskiego nie raz wzbudzały kontrowersje, głośno było o nich na całą Polskę. Tym razem metropolita krakowski stanął w obronie księży, wspominając o grzechach i winach "nielicznych" kapłanów.– Nie należy przenosić win i grzechów nielicznych osób duchownych na wszystkich kapłanów. Taka postawa byłaby jawną niesprawiedliwością i krzywdą – mówił.I dalej: – Musimy jednoznacznie potępiać zło, które spowodowały niektóre osoby duchowne. Jednocześnie musimy być gotowi okazać miłosierdzie wszystkim sprawcom zła, którzy się od swego grzechu odwracają, szczerze za niego żałują, pokutują i proszą o przebaczenie. "Newsweek" szybko wytknął mu, że również teraz, zamiast o krzywdach wyrządzonych dzieciom przez księży pedofilów, znowu mówi o krzywdzie Kościoła.Przypomnijmy, w marcu, gdy przedstawiał raport o pedofilii w Kościele , to on mówił o pokucie i przebaczeniu dla sprawców, niemal zapominając o nieletnich ofiarach księży.Ale księża to nie wszystko. Abp Jędraszewski mówił też o współczesnym źle, ale znalazł też – jak powiedział – niemało powodów do niepokoju, gdy chodzi o to, co dzieje się w Polsce .Wymienił całą listę tych powodów – od podziałów w społeczeństwie po próby wprowadzania do polskich szkół ideologii gender. Mówił o kryzysie wartości w polskim szkolnictwie, ale też o ostentacyjnym odrzucaniu wartości i tradycji, wspomniał też o profanacji, która miała miejsce w Płocku.To wszystko jego zdaniem uderza w godność człowieka. – Jest bowiem sprzeczne nie tylko z moralnością chrześcijańską, ale także z każdą racjonalną, zgodną z prawem naturalnym, antropologią – dowodził.Na koniec padły słowa o zobowiązaniu chrześcijan do modlitwy o opamiętanie. – Dla tych wszystkich, którzy nie tylko ulegają zwodniczym i błędnym ideologiom, ale także chcą w imię tak zwanego postępu wprowadzić je w rzeczywistość naszej Ojczyzny – usłyszeli wierni.źródło: niedziela.pl