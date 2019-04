Przegrał w sądzie z Wałęsą, prosi o wsparcie. Chodzi o "częściowe zrekompensowanie kosztów walki o prawdę"

Krzysztof Wyszkowski prosi o pomoc. Przegrał w sądzie z Lechem Wałęsą. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

złonek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, który w grudniu przegrał w sądzie z Lechem Wałęsą, prosi internautów o wsparcie. Kilka dni temu napisał na Twitterze, że prosi "o choćby częściowe zrekompensowanie kosztów walki o prawdę!". Teraz informuje, jaką sumę zebrał. "Bardzo dziękuję wspomożycielom, ale..." – zasugerował wymownie.Krzysztof Wyszkowski przegrał dwa procesy z Lechem Wałęsą, ten drugi – w grudniu 2018 roku . W tle są zarzuty, że Wałęsa współpracował z SB.Kilka dni temu członek kolegium IPN, podał na Twitterze kwotę przelewu, którego dokonał. To ponad 12 tys. zł. Po czym zaapelował wprost: "Mając poczucie, że trwające już 14 rok represjonowanie mnie przez Lecha Wałęsę za stwierdzenie, że był płatnym szpiclem SB, nie jest tylko moją sprawą osobistą, pozwalam sobie zwrócić się do Opinii Publicznej o choćby częściowe zrekompensowanie mi kosztów walki o prawdę!".Reakcje na ten wpis, jak łatwo się domyślić, były skrajnie różne. "Panie Krzysztofie, małą cegiełkę niebawem wyślę" po "Szanowny Pan może sam odpowiadać za to, co robi".Dziś Krzysztof Wyszkowski zamieścił drugi wpis, w którym przypomniał o swojej poprzedniej prośbie, podziękował za wsparcie i podzielił się kwotą, którą dotychczas otrzymał. "Dotychczas otrzymałem 225,00 zł. Bardzo dziękuję wspomożycielom, ale..." – napisał. O jego prośbie jako pierwsza napisała wp.pl.