Joachim Brudziński w Marszu dla Życia. Ulicami Szczecina przeszły tysiące ludzi. "To rekordowa edycja"

Marsz Życia przeszedł ulicami Szczecina. • Fot. Screen/Twitter/Sylwester Chruszcz

ajwiększy w Polsce Marsz dla Życia odbył się w niedzielę w Szczecinie. Ulicami przeszło kilkanaście tysięcy ludzi. W relacji TVP Info widać, że na czele pochodu szedł m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński oraz europoseł PiS Czesław Hoc.To był 17. Marsz dla Życia. Jak podała szczecińska policja, wzięło w nim udział 18 tys. ludzi. "Tysiące uczestników, setki biało-czerwonych flag i transparentów, głośna muzyka. Kolorowa manifestacja pod hasłem "Miłość większa niż" podkreślała obowiązek obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci" – relacjonowała TVP Info.Uczestnicy śpiewali też pieśni: "My jesteśmy armia, która broni życia" i "Nie bądź cicho, gdy życie odbierane jest. Nie bądź cicho, powiedz nie". Skandowali: "Hej, hej – życie jest OK!". "Wszystko wskazuje na to, że była to rekordowa edycja wydarzenia" – ocenił portal wszczecinie.pl. Wśród uczestników był również Joachim Brudziński oraz europoseł PiS Czesław Hoc. Szef MSWiA zamieścił wcześniej takie zdjęcie na Twitterze, z informacją, że jest na kampanijnym szlaku.