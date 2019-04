Wybory w Hiszpanii wygrywają socjaliści. Do parlamentu wejdzie skrajna prawica

Pedro Sanchez i jego socjalistyczna partia wygrywają wybory w Hiszpanii. • Fot. Facebook / Pedro Sanchez

iszpanie zdecydowali. Socjaliści pod wodzą Pedro Sancheza wygrywają wybory. Jak podaje telewizja RTVE Socjalistyczna Partia Robotnicza zdobyła ponad 28 proc. głosów.Do parlamentu wejdą jeszcze cztery ugrupowania. Konserwatywną Partię Ludową poparło 17,8 proc. głosujących Hiszpanów. 16,1 proc. głosów zdobyła lewicowa partia Podemos. na czwartym miejscu uplasowała się natomiast liberalna partia Ciudadanos.Debiutowała w Kongresie Deputowanych będzie natomiast radykalnie prawicowa partia Vox , na którą swój głos oddało 12,1 proc. osób, które poszły do lokali wyborczych. To pierwsze od czterdziestu lat wejście do parlamentu ugrupowania o takiej orientacji.Taki rozkład sił nie dałby socjalistom i ich koalicjantowi – partii Podemos – 166 mandatów, a to oznaczałoby, że zabraknie im do większości koalicyjnej 10 mandatów. Natomiast partiom prawicowym brakowałoby 14 mandatów.Źródło: Onet