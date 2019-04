Pikantne sceny w "Big Brotherze". Uczestniczka wylądowała w łóżku, chociaż program ogląda... jej chłopak

Igor i Andżelika bardzo szybko przypadli sobie do gustu. • Fot. Instagram.com/bigbrother.tvn7/

j, gorąco zrobiło się w "Big Brotherze". Dla dwójki uczestników impreza suto zakrapiana alkoholem zakończyła się łóżkowymi igraszkami. Do łóżka trafili Igor oraz Angelika i na całowaniu się nie skończyło. On jest w programie od początku, ona trafiła tam niedawno... i ma chłopaka.Pomiędzy parą uczestników od samego początku było czuć chemię. Spędzali ze sobą dużo czasu i obsypywali się komplementami. W końcu po jednej imprezie poszli razem pod prysznic, a potem do łóżka. Oboje byli mocno pijani.Widzów najbardziej oburzyła nie sama pikantna scena, ale to, że Angelika prawdopodobnie nie jest singielką. Mówiła w programie, że na zewnątrz czeka na nią chłopak. W tej sytuacji lepiej by pasowało określenie "były chłopak".Na Angelikę spadły gromy: "Nawet po alkoholu są granice, których się nie przekracza. Andżelika jest pusta", "Puszczalska, brak szacunku do samej siebie", "Aż biegła golić nogi i cały czas się przed nim wypinała żenada", "Nikt nie puszcza się po paru dniach i przyprawia rogi facetowi, który jeszcze to ogląda i czuje się, jakby w pysk dostał" – to tylko niektóre z komentarzy pod zdjęciem w łóżku.Dodajmy, że w niedzielę z programu odpadł Łukasz Darłak. Do "Big Brothera" dołączył za to nowy uczestnik – Paweł Grigoruk. Co ciekawe, to chłopak jednej z obecnych mieszkańców domu Wielkiego Brata – Justyny Żak