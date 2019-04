Ten sondaż nie pozostawia złudzeń. Zapytali Polaków, kto wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli

Według Polaków nauczyciele nie są wygranymi ich strajku. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

uży, medialny konflikt, wiele dni negocjacji i jeszcze więcej nerwów. Strajk nauczycieli został ostatecznie zawieszony, a teraz przyszedł czas podsumowań. I wygląda na to, że według Polaków nikt nie wygrał na tym starciu. Uważa tak nieco ponad połowa ankietowanych w badaniu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl i RMF FM.Dokładnie 50,1 proc. respondentów twierdzi, że nikt nie wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli. Jeśli natomiast już musimy komuś przyznać "wygraną", to rządowi – uważa tak 32,1 proc. ankietowanych.Tylko 11,6 proc. respondentów przekonuje, że na strajku wygrali nauczyciele. 1,4 proc. wskazuje opozycję, a 4,8 proc. nie ma zdania.Dodajmy, że w tych samych mediach ukazał się dzień wcześniej sondaż dotyczący samego poparcia dla strajku. W tym badaniu 48,3 proc. Polaków było przeciwnych strajkowi, a 47,8 proc. popierało go. Zdania nie miało 4 proc. respondentów.Przypomnijmy, że strajk nauczycieli został zawieszony od szóstej rano w sobotę. Decyzję w tej sprawie jeszcze w czwartek przekazał szef ZNP Sławomir Broniarz źródło: rmf24.pl