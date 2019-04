"Nie, nie mamy romansu". Zakłopotani Angelika i Igor tłumaczą się z seksu w "Big Brotherze"

Igor i Angelika tłumaczyli się z seksu w "Big Brotherze". • Fot. Instagram / bigbrother.tvn7

idzowie "Big Brothera" byli świadkami pikantnych scen między Angeliką i Igorem – uczestnikami programu. Dwójka "przyjaciół z benefitami" wytłumaczyła się ze swojego zachowania przed Wielkim Bratem. Tylko co na to chłopak Angeliki?Każdy, kto oglądał niedzielne wydanie "Big Brothera", mógł zauważyć, że Igor i Angelika bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Na tyle, że po mocno zakrapianej imprezie dwójka wylądowała razem w łóżku. Choć ich relacja wygląda na klasyczne "sex buddies", w rozmowie z Wielkim Bratem Igor i Angelika zdementowali plotki o romansie.– Nie, nie mamy romansu – powiedział Igor. – Doszliśmy do wspólnych wniosków. I po prostu decyzja sama wyszła – dodał.Pytanie Wielkiego Brata o romans między uczestnikami wyraźnie zakłopotało Angelikę. Brat jednak nie odpuszczał i w końcu zapytał Igora i Angelikę o to, czy ich decyzja o pójściu do łóżka była spontaniczna.– Tak, pewnie, oczywiście. My ogólnie działamy spontanicznie. Jesteśmy bardzo spontanicznymi ludźmi, także wszystko, co się dzieje, jest spontanicznie – powtarzał Igor. – A poza tym myślę, że się lubimy z wzajemnością, więc raczej to wychodzi wszystko naturalnie, bez żadnego problemu. Jest miło i przyjemnie, a tym bardziej jeszcze w takim fajnym domu u ciebie, braciszku, to obym więcej takich znajomości przyjaźni, kumpelstwa mógł nawiązywać, to będzie rewelka – zapewnił uczestnik.Dodajmy, że w niedzielę z programu odpadł Łukasz Darłak. Do "Big Brothera" dołączył za to nowy uczestnik – Paweł Grigoruk. Co ciekawe, to chłopak jednej z obecnych mieszkańców domu Wielkiego Brata – Justyny Żak