Prognoza pogody na majówkę nie zachwyca. Należy oczekiwać i deszczu, i nawet... śniegu

Tegoroczna majówka raczej nie będzie rozpieszczać aurą. • Fot. Ventusky.com

to wybiera się na majówkę nad polskie morze, powinien zabrać t-shirt. Kto wybiera się w góry, lepiej, żeby zabrał puchówkę. A wszystkim przydać się może parasol. Pogoda w tym tygodniu raczej nie będzie nas rozpieszczać.Niemal w całej Polsce panuje susza, więc spodziewane opady deszczu wiele osób przyjmie z dużą ulgą. To jednocześnie zła wiadomość dla wybierających się na majówkę – opady będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. Ale jest i dobra wiadomość – będą miały raczej przelotny charakter.Początkowo będzie dość ciepło. W środę 1 maja w centrum kraju temperatury będą oscylować w okolicach 19-20 stopni, nad morzem będzie niewiele chłodniej, temperatura wyniesie bowiem 17-18 stopni. Tylko w górach będzie chłodniej – zaledwie 3-6 stopni Celsjusza. W wysokich górach zamiast deszczu spodziewane są wręcz opady śniegu.Kolejne dni nie przyniosą jakiejś diametralnej odmiany. Nadal w całym kraju będzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Im jednak bliżej niedzieli, tym będzie chłodniej. Już w piątek temperatury w centrum kraju mają spaść do około 13 stopni.źródło: IMiGW