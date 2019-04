Łomża nie okazała się szczęśliwa dla Karola Karskiego. Ortografia nie jest mocną stroną europosła PiS

Nie od dziś wiadomo, że polska ortografia nie należy do łatwych. • Fot. Agnieszka Sadowska/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego ruszyła na dobre. W niedzielę prezes PiS i premier zainaugurowali na Podlasiu walkę o głosy. Liderem tamtejszej listy jest profesor Karol Karski, który w poniedziałek na Twitterze pochwalił się swoją wizytą w Łomży. I zaliczył przy tym wpadkę."Udało się. Rząd zdecydował dziś, że kolej warszawsko-mazurska będzie przebiegać przez Łomżę. Gratuluję mieszkańcom tego miasta, w którym właśnie jestem" – tak brzmi najnowszy tweet profesora Karola Karskiego, który jest liderem listy podlasko-warmińsko-mazurskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.Tak wygląda on teraz. Jego pierwsza wersja brzmiała trochę inaczej."Łomrza" sprawiła europosłowi PiS trochę kłopotu, jednak na szczęście wpisy na Twitterze da się edytować. Na szczęście też, w internecie nic nie ginie i zawsze ktoś zrobi screena.A co do wspomnianego we wpisie projektu, dotyczy on dostosowania dawno nieremontowanych tras kolejowych w tamtym regionie. Projekt "Kolej+" był zapowiadany przez rządzących już w 2018 roku. O rozwoju infrastruktury mówił w niedzielę także premier Morawiecki, który gościł na konwencji wyborczej PiS w Białymstoku.