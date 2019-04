"O, już! Urodziło się". Kasia Warnke zdementowała plotki o ciąży i przedstawiła swoje nowe "dziecko"

Kasia Warnke zdementowała plotki o ciąży • Fot. Instagram / Kasia Warnke

asia Warnke sprytnie wykorzystała szum wokół swojej domniemanej ciąży, o której donosił magazyn "Show". Mimo że informacja okazała się nieprawdziwa, aktorka "urodziła"... piosenkę. Jako połowa duetu LUPUS AND THE GIRL Warnke zaprezentowała cover znanego utworu Maanamu.Informację o ciąży muzy Patryka Vegi podał w poniedziałek magazyn "Show", któremu aktorka miała się zwierzyć. Szczęśliwa nowina szybko obiegła media, a na profilu Kasi Warnke na Instagramie posypały się gratulacje.Gwiazda "Kobiet mafii" szybko jednak zareagowała. "To bzdury" – skomentowała jedne z instagramowych życzeń aktorka. Warnke, żona aktora Piotra Stramowskiego , dodała również, że nigdy nie rozmawiała z "Show".Szum wokół fałszywej ciąży był tak duży, że aktorka postanowiła kuć żelazo póki gorące i tego samego dnia zainaugurowała swój muzyczny projekt. "O, już! Urodziło się" – nawiązała Warnke żartobliwie do ciążowych plotek. "Dziś startuje duet LUPUS AND THE GIRL" – ogłosiła na Instagramie.Warnke zaprezentowała pierwszy singiel duetu. To cover piosenki Maanamu "Chcę ci powiedzieć coś". Utrzymana w stylistyce lat 90. elektroniczna kompozycja przypadła do gustu wielu fanów aktorki. "Czekam na kolejne dzieci. To jest genialnie piękne" – skomentował ktoś.Nie zabrakło jednak oczywiście głosów negatywnych. "Okropne... Aktorką jesteś świetną, ale śpiewać to ty nie umiesz... Głosu, słuchu nie masz. Ale jak ktoś się staje celebrytą, nagle staje się super utalentowany. Śpiewa, tańczy, skacze, projektuje" – zauważył inny internauta.