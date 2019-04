Awaria w elektrowni atomowej blisko polskiej granicy. Z powodu pożaru wyłączono jeden blok reaktora

Na Ukrainie doszło do awarii elektrowni atomowej. Wyłączono jeden blok, skażenia nie stwierdzono. • Fot. TTstudio / shutterstock.com

koło 150 km w linii prostej od polskiej granicy w miejscowości Warasz na Ukrainie ogłoszono alarm w związku z awarią w Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej. Służby zapewniają jednak, że nie ma żadnego ryzyka. Uszkodzeniu uległa jedynie stacja transformatorowa.W elektrowni jądrowej w miejscowości Warasz blisko polskiej granicy są cztery bloki, ale tylko dwa pracują. Blok numer 2 jest remontowany, a blok numer 3 został wyłączony w związku z awarią, do której doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak informują ukraińskie służby, nie doszło do uszkodzenia rdzenia atomowego i nie stwierdzono skażenia promieniowaniem.Doszło do pożaru w instalacji służącej do przekazywania energii wytworzonej w jednym z bloków do sieci elektroenergetycznej. Ponieważ instalacja ta przestała działać, blok nie mógł produkować energii, bo nie byłoby jak jej odebrać, i automatyka go wyłączyła. Jak pisze na blogu naTemat Adam Rejewski, jest to jak najbardziej normalna procedura.Chłodzenie reaktora po wyłączeniu realizowane jest przez kilka niezależnych układów, każdy z własnym zasilaniem. Pożar nie miał wpływu na ich pracę, dlatego nie ma ryzyka, by komukolwiek coś się stało w związku z awarią transformatora. Zresztą nagłe wyłączenie reaktora jest procedurą zupełnie normalną.Elektrownia w Waraszu została wybudowana w latach 80. według tych samych planów, co o wiele bardziej znana elektrownia w Czarnobylu. Katastrofa w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu była najpoważniejszą katastrofą w energetyce jądrowej. W dużej mierze podważyła wiarygodność tej branży przemysłu na całym świecie i spowodowała pojawienie się silnych ruchów społecznych żądających rezygnacji z wykorzystania energii jądrowej w ogóle.Dodajmy, że o tej katastrofie HBO wyprodukowało 5-odcinkowy fabularyzowany serial. Polska premiera "Czarnobyla" odbędzie się 7 maja. Główne role zagrają m.in. Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson oraz Philip Barantini. Ekipa pracowała nad zdjęciami do serialu na Litwie.