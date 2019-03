Ten zwiastun naprawdę trzyma w napięciu i... przeraża. HBO pokaże tragedię w Czarnobylu

HBO przygotowało makabryczną wizję wydarzeń w Czarnobylu. • Fot. printscreen trailer "Czarnobyl"

P

rzerażenie, agonia ludzi, zdechłe zwierzęta i strach. To to, co dominuje w zwiastunie miniserialu HBO "Czarnobyl". Niespełna trzyminutowa zapowiedź od początku do końca trzyma w napięciu i budzi niepokój makabryczną wizją tamtych wydarzeń."Czarnobyl" przygotowany przez amerykańską telewizję , to fabularyzowana opowieść o tragicznych wydarzeniach, które spowodowane były wybuchem elektrowni atomowej na Ukrainie. Dzień katastrofy, czyli 26 kwietnia 1986 roku, był początkiem ogromnej tragedii."26 kwietnia 1986 r. elektrownia jądrowa w Czarnobylu na Ukrainie w Związku Radzieckim ucierpiała w wyniku ogromnej eksplozji, która uwolniła materiały radioaktywne na teren Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz Skandynawii i Europy Zachodniej. "Czarnobyl" jest adaptacją historii wypadku z 1986 r., jednej z najgorszych katastrof spowodowanych przez człowieka, oraz poświęceń mających na celu uratowanie Europy przed niewyobrażalną katastrofą" – czytamy w opisie produkcji HBO Polska premiera "Czarnobyla" 7 maja. Widzowie będą mogli zobaczyć 5 odcinków, w których główne role zagrają m.in. Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson oraz Philip Barantini. Ekipa pracowała nad zdjęciami do serialu na Litwie.Źródło: kultura.gazeta.pl