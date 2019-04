Doda udzieliła fankom "złotej" rady, jak utrzymać świetną sylwetkę. "Przestańcie chlać"

Doda lubi chwalić się na Instagramie swoją szczupłą sylwetką • Fot. Instagram.com/dodaqueen/

oda lubi pokazywać na Instagramie swoje wdzięki. Nic dziwnego – ma świetną sylwetkę. O rady, jak mieć tak świetną figurę, zapytały ją na Instagramie fanki. Nietypowa odpowiedź piosenkarki chyba je zdziwiła.Dieta? Ćwiczenia? Nie! Abstynencja. To, zdaniem Dody , najlepszy sposób na idealną figurę. 35-letnia Rabczewska utrzymuje bowiem świetną formę od lat.– Przestańcie chlać na umór na imprezach co tydzień. Spuchnięte, zmarszczone, niedospane. To wszystko zapuka do waszych drzwi po trzydziestce i powie "hello bitches, pora spłacić długi" – radziła Doda na Instagramie.Doda wyznała również nieoczekiwanie, że nie jest amatorką ćwiczeń. – Ja nie ćwiczę tak, jak kiedyś ćwiczyłam, od dwóch lat. Ruszam się trochę, ale to nie jest takie ruszanie, które powinno zagościć na stałe w moim życiu – wyznała wokalistka.Artystka wyjawiła również fankom, że nienawidzi fast foodów i "śmieciowego żarcia". Podkreśliła, że dieta jest cały czas obecna w jej życiu, ale zaznaczyła jednocześnie, że nie nazywa tego dietą. – To jest lifestyle – stwierdziła.Na koniec piosenkarka podzieliła się złotą radą swojej babci. – Jak mówiła to mojej świętej pamięci babcia, dobrze zakonserwowanej czterdziestolatki nie odróżnisz od 20-latki – stwierdziła Doda.źródło: Pudelek